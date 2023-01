iPhone 15 previsto con WiFi 6E

Gl iPhone 15 integreranno il supporto alla tecnologia WiFi 6E; a riferirlo sono gli analisti Blayne Curtis e Tom O’Malley in una nota inviata agli investitori. Non è chiaro se il WiFi 6E sarà integrato solo sui modelli Pro o anche sui modelli base.

Apple ha già integrato il WiFi6E sugli ultimi iPad Pro 11″ e 12,9″, sui MacBook Pro 14″ e 16″ e sui Mac Mini; gli iPhone 14 offrono Wi-Fi 6 (noto anche come 802.11ax)

Per avere i vantaggi della tecnologia WiFi 6E di cui parlano i due analisti, bisogna ovviamente disporre di router adeguati, in grado di supportare le bande 6GHz. Oltre che hardware adeguato, per supportare appieno il WiFI 6E i sistemi operativi devono integrare funzioni specifiche che tengono conto delo nuovo standard, problema che Apple affronterà con ogni probabilità con le future versioni di macOS, iOS e iPadOS.

Il Wi-Fi 6E offre canali più ampi (80 MHz o 160 MHz contro un massimo di 40 MHz nella banda 5 GHz), ed è ideale per supportare un numero crescente di dispositivi connessi contemporaneamente, gestire applicazioni che richiedono elevata banda come lo streaming video ad alta definizione, videogiochi e la Realtà Virtuale.

Grazie a una maggiore disponibilità di spettro, il Wi-Fi 6E permette di suddividere la larghezza di banda in sotto-canali più ristretti per comunicare con client e punti di accesso, consentendo il supporto di dispositivi aggiuntivi su qualsiasi rete. È possibile fornire blocchi di spettro contigui per ospitare 14 canali aggiuntivi da 80 MHz e 7 canali aggiuntivi da 160 MHz per la trasmissione di dati ad alta larghezza di banda.

