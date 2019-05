La tripla camera di iPhone XI diventa bella in un nuovo rendering

E’ da un po’ che in rete si inizia a parlare sempre più spesso dei prossimi iPhone 2019. Al momento sono noti come iPhone XI e XI Max, anche se il nome definitivo potrebbe non essere questo. Nessuna ufficialità sul design, ma tutti i rumor stanno puntando su una camera tripla sul posteriore, racchiusa all’interno di un quadrato. Non sembra esteticamente appetibile, ma Apple potrebbe renderla gradevole se non bella, come dimostra un nuovo rendering.

Il canale YouTube ConceptsiPhone ha creato un video in cui viene mostrato il presunto iPhone 11. Ne abbiamo visto uno particolarmente simile nei giorni scorsi, ma questa volta il filmato si sofferma sulla camera posteriore. I tre sensori vengono inseriti all’interno din un quadrato posto sull’angolo in alto a sinistra della parte posteriore. Oltre agli obiettivi, lo stesso quadrato ospiterà anche il flash LED.

Per rendere questo enorme reparto camera più gradevole Apple potrebbe utilizzare uno speciale rivestimento per nascondere le lenti alla vista, rendendo così più omogeneo il posteriore. Inoltre, l’intera piastra posteriore sarà costituita da un unico pezzo di vetro, compreso il bump della telecamera, mentre gli attuali iPhone hanno un taglio nella lastra di vetro in cui si innesta la telecamera, con parti metalliche sporgenti.

I render appena pubblicati, allora, rendono più gradevole il reparto camera posteriore di iPhone XI, che comunque continua a sporgere dalla scocca posteriore. Naturalmente non vi sono note di ufficialità sul design della camera, ma tutti i rumor puntano al momento su questa configurazione.