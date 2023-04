iPhone 4S significa per Steve, Mr Foxconn lo ricorda con il figlio Reed Jobs

A 12 anni dalla scomparsa di Steve Jobs, il fondatore di Foxconn Terry Guo racconta episodi inediti della sua lunghissima collaborazione con il leggendario CEO di Apple, iniziata negli anni ’80 fino alle fasi finali di produzione di iPhone 4S, sigla che per il dirigente significa per Steve, per diverse ragioni che vedremo tra poco.

Terry Gou, leggenda vivente a Taiwan e uno degli uomini d’affari più ricchi e potenti al mondo ha ricordato Steve Jobs con parole accorate e commosse, insieme sul palco della Yushan Science and Technology Association con Reed Jobs, unico figlio maschio di Steve. L’apparizione di Terry Guo a fianco di Reed Jobs ha colto di sorpresa i presenti, anche per i toni molto cordiali e amichevoli tra i due. Stando al report di United Daily News l’interazione tra i due è stata addirittura entusiastica.

Il boss di Foxconn ha dichiarato di essere orgoglioso di aver lavorato con Steve Jobs fin dagli anni ’80, come segnala PatentlyApple , ricordando che per le precedenti generazioni di iPhone ogni anno volava a Cupertino negli USA nel mese di marzo per completare il design insieme a Steve Jobs e Jony Ive, dopo di che impiegava sei mesi per preparare la produzione industriale.

Terry Guo racconta anche degli ultimi momenti della collaborazione, quando prima del rilascio di quello che doveva essere iPhone 5, Steve Jobs cambiò improvvisamente idea scegliendo il nome iPhone 4S. Siamo alla fine della straordinaria parabola di vita e imprese di Jobs: sapeva già del ritorno del cancro e ciò nonostante dalla camera sterile lavorava giorno e notte.

La riconoscenza e l’ammirazione smisurati di Terry Guo nei confronti di Steve Jobs emergono da ogni parola e frase riportata da Taiwan. Per il dirigente Jobs è un «Eroe» notare il presente, anzi di più «Un sole caldo che illumina il mondo intero». Nel 2011 molti si chiesero quale fosse il vero significato di iPhone 4S, che venne associato alle versioni sport o sprint delle auto da corsa amate da Phil Schiller.

Invece per Terry Guo Dio aveva già stabilito tutto, anche il cambio di nome deciso all’ultimo momento e per lui il significato di iPhone 4S è e sarà sempre per Steve. Anche il fondatore di Foxconn è rimasto folgorato dal discorso di Steve Jobs ai laureandi di Stanford parole che lo hanno cambiato e ispirato.

Così tanto che ha deciso di applicare lo spirito e gli insegnamenti di Steve Jobs per creare una versione riveduta e aggiornata del celebre «Stay hungry, stay foolish» che in edizione evoluta suona «Stay hungry, stay learning» lettaralmente rimani affamato, continua a imparare.

L’11 aprile arriva un nuovo libro in formato ebook gratuito che raccoglie interventi, lettere e interviste di Steve Jobs: qui tutti i dettagli. Sulle pagine di macitynet trovate centinaia di articoli che parlano di Steve Jobs: per i migliori libri su Apple e Steve Jobs è possibile partire da qui.