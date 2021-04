iPhone smarrito, ora Google può aiutarvi a ritrovarlo

Se avete smarrito il vostro iPhone Apple ha già il suo strumento “Dov’è” per aiutarvi a ritrovarlo. La buona notizia è che da oggi si avranno più opzioni a disposizione per rientrare in possesso del proprio dispositivo. Google ha annunciato che il suo assistente digitale, Google Assistant, può ora essere utilizzato per ritrovare l’iPhone smarrito.

Secondo Google, questa possibilità sarà attiva anche tramite i dispositivi collegati, come altoparlanti intelligenti o display intelligenti che hanno l’Assistente Google integrato.

Puoi dire al tuo altoparlante intelligente o display intelligente Nest “Ehi Google, trova il mio telefono” per tutti i dispositivi, ora inclusi gli iPhone. Per gli iPhone, dopo aver attivato la ricezione di notifiche e avvisi critici dall’app Google Home, riceverai una notifica e sentirai uno squillo personalizzato (anche quando il telefono è in modalità silenziosa o se è abilitata la funzione Non disturbare)

Anche se non siamo sicuri se l’Assistente Google farà un lavoro migliore nel trovare l’iPhone smarrito rispetto all’app “Dovè” o Siri, fornirà una opzione alternativa agli utenti, soprattutto se dispongono di altoparlanti intelligenti nella loro a casa e desiderano un modo più rapido per localizzare il proprio dispositivo.

La possibilità di individuare un iPhone smarrito è una delle numerose nuove funzionalità che Google ha introdotto di recente all’Assistente Google, e potrebbe certamente valerne la pena per tutti gli utenti che, sebbene abbiano deciso di adottare un dispositivo iOS, dispongono in casa di assistenti di Big G.

Per tutte le novità che ruotano, direttamente o indirettamente, al mondo dell’Assistente Google vi rimandiamo a questo indirizzo. Se, invece, siete interessati alla tematica della smart Home il link da seguire è questo.