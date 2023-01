iRig Stream Mic Pro, il microfono con interfaccia audio integrata di IK Multimedia

Un microfono a condensatore multi-pattern professionale e un’interfaccia audio a 24 bit, 96 kHz per iPhone, iPad, Android, Mac e PC in un solo prodotto? Non è una chimera bensì iRig Stream Mic Pro, la nuova soluzione ultraportatile di IK Multimedia per la registrazione della voce in alta qualità senza bisogno di nient’altro.

È un microfono a condensatore a doppia capsula con pattern selezionabile – tra cardioide, omni, figure-8 e stereo – in modo da adattare la registrazione puntando sull’eliminazione del rumore piuttosto che sul livello di coinvolgimento dell’audio e quindi utilizzarlo al meglio sia per tenere in piedi un podcast o un’intervista, sia per registrare uno strumento musicale.

Promette una qualità audio a 24-bit e 96 kHz, c’è l’ingresso jack audio da 3,5 millimetri e l’uscita cuffie per il monitoraggio diretto; e il gain si regola direttamente con una manopola.

Forse ancor più interessante è la possibilità di usare il Loopback+, funzione che non solo permette di aggiungere musica da un telefono o un tablet alla registrazione o allo streaming, ma consente anche di indirizzare il segnale del microfono in un’app separata per aggiungere riverbero, equalizzazione e riduzione del rumore prima di inviarlo ad una seconda app come Instagram o TikTok.

Questo microfono di fatto semplifica l’acquisizione di un audio di qualità anche su quelle app che normalmente non consentono l’elaborazione audio o l’aggiunta di musica di sottofondo.

Tutte le funzionalità come dicevamo si controllano tramite un’unica manopola che facilita le modifiche al volo, anche tenendo entrambi gli occhi sulla fotocamera; ad esempio si può persino tenere premuta per silenziare uno starnuto o un colpo di tosse.

Gli indicatori di livello a LED invece sono comodi per il monitoraggio senza cuffie, ad esempio quando si registra a distanza o di notte.

Prezzo e disponibilità

iRig Stream Mic Pro si compra sul sito ufficiale (oppure su Amazon) a 169,99 € tasse escluse. In confezione c’è anche il supporto da tavolo, il cavo da mini-DIN a iOS Lightning, il cavo da mini-DIN a USB-C e un adattatore filettato da 5/8″ a 1/4″.