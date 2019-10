Kena Flash è l’offerta anti iliad per fine anno: 70GB al mese a prezzo stracciato

Ancora prima dell’arrivo di Iliad Italia i principali operatori nostrani hanno improvvisamente aumentato i GB inclusi nei piani telefonici: l’offerta è proseguita con piani anti iliad per contrastare il grande successo del nuovo operatore ma nessuno fino a oggi raggiunge i contenuti inclusi in Kena Flash.

L’ultima proposta dell’operatore mobile low cost di proprietà TIM è un piano riservato esclusivamente a chi proviene da iliad, o altri operatori mobile virtuali, e richiede la portabilità del proprio numero.

Oltre a minuti e SMS illimitati sono inclusi ben 70GB di traffico dati, il tutto al prezzo di solamente 5,99 euro al mese. Non può essere richiesto da chi proviene da Ho.mobile (Vodafone), Rabona, Noitel e Nextus.

Valgono le condizioni generali degli altri piani Kena, vale a dire velocità 4G di download massima limitata a 30 Mbps e chiamate senza scatto alla risposta. Viaggiando in Europa è possibile usare chiamate e SMS illimitati, mentre il traffico dati incluso è di 3GB, terminati i quali il costo è di 0,0054 euro per megabyte.

Per promuovere al massimo Kena Flash l’operatore ha azzerato i costi di attivazione, così per averla occorre sborsare 5,99 per il primo canone mensile, 4 euro di costo della SIM più 4,01 euro come prima ricarica, per un costo totale complessivo di 15 euro.

Ricordiamo che per trovare un piano da 70GB inclusi a prezzo abbordabile dobbiamo risalire a una offerta lampo di iliad lanciata in aprile ma solo per pochissimi giorni, un piano aperto a tutti senza limitazioni in base all’operatore di provenienza. Secondo alcuni osservatori il lancio di una offerta così aggressiva da parte di Kena, divisione economica di TIM, indica che gli operatori storici stanno ancora soffrendo per l’ingresso di iliad in Italia e tentano il tutto e per tutto per riconquistare alcuni dei numerosi clienti che sono passati a iliad.

Finora Kena non ha effettuato aumenti dei costi né rimodulazioni, almeno a memoria di chi scrive, mosse invece effettuate più volte e in più occasioni da TIM, così per il momento non è possibile prevedere se arriveranno sorprese per Kena Flash a distanza di qualche mese o anno. Viceversa iliad fin dal primo giorno di arrivo in Italia propone costi fissi e certi, principali servizi tutti inclusi, piani per sempre senza aumenti e rimodulazioni, nessun vincolo per chi vuole abbonarsi a iliad oppure passare a un nuovo operatore.

