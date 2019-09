Iliad assicura: nessun aumento delle tariffe e nuove offerte in arrivo

In una intervista Benedetto Levi, giovanissimo amministratore delegato di iliad Italia, ex country manager di Captain Train, ribadisce ulteriormente la promessa dell’operatore sulle tariffe per sempre, offrendo anche piccoli indizi delle novità in arrivo. Il dirigente dichiara che ad oggi iliad conta oltre 4 milioni di utenti in Italia, traguardo raggiunto e superato all’inizio di settembre, prenvedendo che il numero crescerà a ritmi sostenuti anche nei prossimi mesi.

I piani iliad per la telefonia fissa non solo hanno fatto la gioia di numerosi utenti, sempre in crescita, ma hanno rivoluzionato il mercato della telefonia mobile in Italia grazie a pacchetti con minuti di chiamate infiniti, grandi quantitativi di GB di traffico dati, prezzi super abbordabili, principali servizi tutti inclusi, nessun costo nascosto e nessuna rimodulazione. Per i clienti iliad anche per iPhone 11 e iPhone 11 Pro con prezzi vantaggiosi e pagamenti rateali.

Purtroppo sembra però che per avere piani e offerte iliad anche nella telefonia fissa dovremo pazientare e attendere ancora un po’. Infatti Levi assicura che iliad debutterà nella telefonia fissa con offerte chiare e trasparenti, quindi con modello e proposta identici a quelli che hanno decretato il grande successo per smartphone e telefonia mobile. Purtroppo però al momento il debutto è indicato solamente entro un generico 2024. Quindi, salvo sorprese dell’ultimo minuto o anticipi clamorosi, l’attesa sembra ancora lunga.

Tornando invece a parlare di telefonia mobile ai microfoni di La Stampa, ha escluso lanci di offerte per aziende e settore business, precisando invece che l’operatore continuerà a concentrarsi su residenziale e utenti privati. Una dichiarazione che lascia intendere l’arrivo di nuovi piani e nuove offerte iliad. La speranza è che presto l’operatore lanci nuovamente la mega offerta da 70GB al mese a 9,99 euro, durata solo pochi giorni, o altre proposte simili.

Come accennato il dirigente ha ribadito ancora una volta la promessa principale di iliad, vale a dire che le tariffe non saranno aumentate né rimodulate e che i piani sono e rimarranno «Per sempre». Questo è vero fin dal primo giorno dell’operatore in Italia ma, a nostro giudizio fa ancora notizia, in un paese e in un settore che per anni è stato dominato da costi e servizi più o meno nascosti, promozioni a scadenza con aumenti dietro l’angolo, fatturazione a 28 giorni e altre magie del marketing ai limiti della legalità.

