Le future auto elettriche di Kia avranno la ricarica super veloce da 800 Volt

La comoda e veloce tecnologia di ricarica a 800 Volt non sarà riservata a veicoli superlusso ma potrà essere sfruttata anche su veicoli più economici: Kia ha annunciato che alcune vetture della futura gamma elettrica offriranno il sistema di alimentazione a 800 Volt. A settembre dello scorso anno, Hyundai e Kia sono entrate a far parte della rete Ionity per la ricarica delle batterie delle vetture elettrificate; questa società mira alla creazione di sistema capillare a livello europeo, con il supporto di gruppi come Volkswagen, BMW, Daimler, Ford e la collaborazione di Shell. Ad oggi sono oltre 200 le stazioni di ricarica IONITY attive in Europa, che diventeranno 400 entro la fine del 2020.

Nelle stazioni che offrono ricarica in corrente continua da 50 kW a 350 kW una vettura con la nuova Porsche Taycan si ricarica per un’autonomia di circa 100 km (WLTP) in 5 minuti grazie all’architettura a 800 Volt e potenza elettrica fino a 270 kW. A inizio mese Kia ha aperto la vendita della propria gamma elettrica sul mercato italiano. e-Niro ed e-Soul sono due volti della stessa medaglia, rappresentano le due diverse interpretazioni del modo di viaggiare in elettrico secondo Kia. Tecnologica e funzionale la prima, iconica e fuori dagli schemi la seconda: due veicoli che condividono soluzioni tecniche e costruttive, ma mantengono agli occhi del consumatore due anime completamente diverse.

Per quanto riguarda Niro, la versione a trazione elettrica segna l’evoluzione di uno dei modelli più noti lanciati da Kia negli ultimi anni e completa l’offerta dei powertrain disponibili affiancandosi alla versione Hybrid e a quella Plug-in Hybrid. Parallelamente e-Soul conserva i punti di forza che hanno caratterizzato le precedenti generazioni: un design iconico e divertente abbinato ad un’ottima versatilità e alle performance della motorizzazione elettriche.

La gamma elettrica di Kia è equipaggiata con due motorizzazioni alimentate da due diverse batterie di differente potenza. La più performante è la batteria ad alta capacità da 64 kWh agli ioni di litio capace, nel ciclo combinato WLTP, di un’autonomia di oltre 450 chilometri e nel ciclo urbano di oltre 600 km. In alternativa, è disponibile un pacco batteria da 39,2 kWh capace di autonomia di oltre 280 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

I modelli equipaggiati con il pacco batteria da 64 kWh adottano un motore da 150 kW (204 CV), con una coppia di 395 Nm, che consente alle vetture di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi (e-Niro) e 7,9 secondi (e-Soul). Il pacco batterie standard da 39,2 kWh è abbinato a un motore elettrico da 100 kW (136 CV), che fornisce una coppia di 395 Nm e accelera fino a 100 km/h in 9,8 secondi (e-Niro) e 9,9 secondi (e-Soul).

Gamma e-Niro

La versione full electric completa di fatto la famiglia Niro, affiancando le versioni Hybrid e Plug-in Hybrid e adottandone tutti gli stilemi dopo l’aggiornamento di ottobre dello sorso anno. A differenza delle varianti Hybrid e plug in (dove sono presenti 3 versioni), e-Niro esordisce come versione d’attacco già con l’allestimento Style a partire da € 39.850 nella versione con batteria da 39,2 kWh. La vettura è dotata di tutti i principali sistemi di assistenza alla guida come il sistema di assistenza alla frenata d’emergenza con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti (FCA) ed il sistema di guida autonoma di II livello. I cerchi in lega da 17’’ pollici con finitura diamantata e le luci diurne a LED caratterizzano il design esterno. Il sistema di infotainment offre schermo touchscreen da 10,25’’ con UVO Connect e supervision cluster digitale da 7’’. La versione Style è disponibile anche con batteria da 64 kWh con prezzo d’ingresso a € 44.350.

Il top di gamma è rappresentato dalla versione Evolution che, oltre agli equipaggiamenti presenti sulla versione Style, si offre fari full LED e dei sedili in pelle riscaldabili e ventilati anteriormente, con seduta guidatore dotata di regolazioni elettriche e memory system. Completano l’equipaggiamento il sistema audio JBL con 8 altoparlanti e amplificatore, ed alcune tecnologie di assistenza alla guida come sistema di monitoraggio dell’angolo cieco (BCW) ed il sistema di monitoraggio dei veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCW). La versione Evolution è disponibile esclusivamente con batteria da 64 kWh a € 47.600.

Gamma e-Soul

Arrivata alla terza generazione, e-Soul è tornata sul mercato con l’iconico design abbinato alla propulsione elettrica. La gamma si basa su una sola versione Style completa degli equipaggiamenti più richiesti. I principali sistemi di assistenza alla guida come il sistema di assistenza alla frenata d’emergenza con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti (FCA) ed il sistema di guida autonoma di II livello sono standard. Gli esterni si caratterizzano con i fari full LED ed i cerchi in lega da 17’’ pollici con finitura diamantata. Il sistema di infotainment prevede schermo touchscreen da 10,25’’ con UVO Connect e supervision cluster digitale da 7’’, sistema audio Harman Kardon con 10 altoparlanti e amplificatore. Questa versione è disponibile con batteria da 39,2 kWh a € 39.850 e con batteria da 64 kWh a € 44.350.

È disponibile in opzione a € 2.750 il SUV Pack che arricchisce la vettura sia nel design esterno che negli equipaggiamenti tecnologici e di comfort. Comprende la protezione sottoscocca in vernice silver e le modanature laterali con passaruota a contrasto, l’head up display e le mood lamps con 8 colorazioni, i sedili in pelle con regolazioni elettriche anteriori in 8 direzioni, ventilati anteriormente e riscaldabili.

