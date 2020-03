Porsche Italia, cresce la rete di stazioni di ricarica per la mobilità elettrica

Per dare il proprio contributo all’espansione dell’infrastruttura di ricarica elettrica sul territorio nazionale, Porsche Italia sta lavorando su più fronti. Prima di tutto presso le concessionarie, dotate di stazioni di ricarica in corrente continua da 50 kW a 350 kW. Con i Turbo Charger da 350kW, il primo dei quali è già attivo presso il Centro Porsche Milano Nord, in condizioni ottimali la nuova Taycan si ricarica per un’autonomia di circa 100 km (WLTP) in 5 minuti grazie all’architettura a 800 Volt e potenza elettrica fino a 270 kW.

Acquistando Taycan si riceve 3 anni di accesso alle infrastrutture di ricarica rapida del partner IONITY. Ad oggi sono oltre 200 le stazioni di ricarica IONITY attive in Europa, che diventeranno 400 entro la fine del 2020.

A tutto questo, spiega il produttore, si affianca un programma di elettrificazione del territorio che, fino a questo momento, ha visto annoverarsi tra i Partner aderenti al progetto “Porsche Destination Charging” già 147 strutture: alberghi, ristoranti, wellness e sport club, marine dove i possessori di una Taycan o di modelli Porsche con trazione ibrida plug-in possono effettuare la ricarica del veicolo gratuitamente.

Nel mondo, il programma “Porsche Destination Charging” prevede un totale di 1.035 punti di ricarica in corrente alternata distribuiti in circa 20 Paesi. Entro il 2020 è stata pianificata l’istallazione di altre 900 colonnine.

Alla strategia di elettrificazione del territorio si affianca la ricarica privata, in particolare domestica, che si stima rappresenti complessivamente circa l’80% delle attività di ricarica di una vettura elettrica nell’uso quotidiano. Per soddisfare l’esigenza di ricarica a domicilio, Porsche Italia ha siglato un accordo con Alpiq E-Mobility per l’installazione di sistemi di ricarica in collaborazione con AGN ENERGIA. Tale accordo consentirà di ricaricare la propria vettura comodamente a casa senza dover cambiare fornitore di energia, senza rischi di black out e senza alcun aumento di potenza contrattuale, attraverso l’installazione di un contatore dedicato da 11kW ad una tariffa flat di 100 euro al mese.

«Siamo coscienti che la ricarica sia un tema importante per chi acquista una vettura elettrica, soprattutto in Italia. Purtroppo il nostro Paese sconta un ritardo in termini di infrastrutture che impatta sicuramente sulle tempistiche di diffusione della mobilità elettrica su larga scala» commenta l'a.d. Pietro Innocenti. «In Porsche Italia stiamo lavorando per ampliare ulteriormente le possibilità di ricarica per i nostri clienti e, più in generale, per promuovere la diffusione della mobilità elettrica sul nostro territorio valutando nuove soluzioni in grado di soddisfare l'esigenza primaria dei clienti: quella di viaggiare e godersi l'emozione della guida in tranquillità e senza pensieri».

