Il nuovo iPad Pro 2020 con fotocamera 3D è in produzione

Mentre i più affidabili analisti e osservatori sono pronti a scommettere sull’arrivo di iPhone 9 (iPhone SE 2) a marzo, le anticipazioni non concordano sulle tempistiche dei nuovi tablet professionali di Cupertino: ora però secondo le ultime anticipazioni da Taiwan sembra che la produzione di iPad Pro 2020 sia già iniziata.

Questo significa che il lancio potrebbe avvenire per l’atteso keynote Apple di fine marzo, in ogni caso la produzione a pieno regime è indicata per il mese di aprile. Gli effetti di Coronavirus, che hanno costretto Apple a rivedere al ribasso i risultati previsti per il trimestre in corso, complicano ulteriormente le previsioni e rallentano la ripresa delle attività. Per questa ragione non è possibile escludere scorte scarse al lancio o addirittura un posticipo delle consegne.

La produzione iPad Pro 2020 viene indicata per un nuovo modello da 12” ma sembra trattarsi di una imprecisione, visto che attualmente la linea include due modelli da 12,9” e 11” ed è probabile che Apple si attenga a questi formati.

Come indicato ormai da diversi mesi, i nuovi tablet professionali di Apple sono attesi con processore più recente e potente, oltre a un comparto fotografico potenziato, secondo alcuni lo stesso o simile a quello con tripla fotocamera degli iPhone 11 Pro e Pro Max. A questi sensori però dovrebbe affiancarsi un nuovo sensore a tempo di volo, siglato ToF, in grado di rilevare la distanza e anche la misura degli oggetti, funzioni che permettono ad Apple di introdurre nuovi effetti fotografici e anche nuove funzioni per la realtà aumentata.

Cuprtino potrebbe presentare iPhone 9 (iPhone SE 2), iPad Pro 2020 e altre novità ancora in un keynote Apple atteso negli ultimissimi giorni di marzo. Tutti gli articoli dedicati a iPhone e iPad sono disponibili ai rispettivi collegamenti.