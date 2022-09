La figlia di Steve Jobs ha cancellato un meme che prendeva in giro iPhone 14

Dopo l’evento del 7 settembre nel corso del quale sono stati presentati i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Eve Jobs – figlia del defunto CEO di Apple – aveva condiviso su Instagram un meme che prendeva in giro i nuovi iPhone, lasciando intendere che non è cambiato nulla rispetto agli iPhone 13 dello scorso anno.

Il meme in questione – successivamente cancellato da Instagram – è quello arcinoto dell’uomo che mostra una camicia ricevuta in regalo, identica a quella che già indossa. Il meme di Eve Jobs era accompagnato dalla frase: “Io che passo da iPhone 13 a iPhone 14 dopo gli annunci Apple di oggi”, commento mostrato solo per breve tempo ai suoi mezzo milione di follower e poi cancellato.

Il meme ha scatenato i commenti di vari utenti secondo i quali gli iPhone 14 hanno poche caratteristiche nuove rispetto ai modelli dello scorso anno, lasciando intendere che non vale la pena aggiornare.

L’iPhone 14 base da 6,1″ e l’iPhone 14 Pro Plus da 6,7″ integrano lo stesso chip che si trova negli iPhone 13 Pro, con un core GPU aggiuntivo rispetto agli iPhone 13.

Più che un aumento sul versante prestazioni, i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus, vantano novità sul versante fotocamere, incluse migliorie relative all’autofocus e a foto migliori con poca luce. iPhone 14 Plus offre anche il vantaggio di una batteria più grande rispetto al dispositivo di precedente generazione.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus saranno disponibili nei colori mezzanotte, blu, galassia, viola e (PRODUCT)RED, e nelle capacità con tagli da 128GB, 256GB e 512GB. I prezzi partono da €1029 per iPhone 14 e da €1179 per iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (questi con il nuovo chip A16 Bionic) saranno disponibili nei colori viola scuro, argento, oro e nero siderale, e nei modelli da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. I prezzi di iPhone 14 Pro partono da €1339 e quelli dii Phone 14 Pro Max da €1489.

I dispositivi si possono pre-ordinare; la disponibilità negli store parte da venerdì 16 settembre per iPhone 14 e da venerdì 7 ottobre per iPhone 14 Plus.

Nell’evento del 7 settembre Apple ha presentato i nuovi iPhone 14 standard, i modelli Pro e Pro Max, gli auricolari AirPods Pro 2 riprogettati, tre nuovi modelli di Apple Watch (Serie 8, modello SE economico e il top Ultra).

In questo articolo vi raccontiamo alcuni dettagli su chi è e cosa fa Eve Jobs.