L’accordo tra Apple e Hyundai potrebbe saltare

Le sole anticipazioni hanno fatto lievitare il titolo del costruttore di auto in borsa, ma ora sembra che le probabilità di un accordo tra Apple e Hyundai stiano sfumando. Il problema è nella diversa visione tra i dirigenti Hyundai, non tutti infatti ritengono che l’accordo con Apple sia un buon affare per la società sudcoreana.

Dalle dichiarazioni di un manager Hyundai emerge che secondo alcuni dirigenti diventare un costruttore per altri marchi, e di Apple in particolare, potrebbe risultare in un affare non conveniente per Hyundai. A questo si aggiungono timori su possibili conflitti a livello dirigenziale e anche di cultura aziendale.

Questo ha portato anche a tempistiche decisamente lunghe nelle trattative. Infatti, sempre stando alle dichiarazioni del manager Hyundai riportate da Reuters, i primi colloqui tra Apple e il costruttore di auto sono iniziati fin dal 2018. Ma da allora gli sviluppi sono stati lenti e ostacolati per la riluttanza di Hyundai di lavorare con altre società. «Non siamo un’azienda che produce auto per altri. Non è che lavorare con Apple produrrebbe sempre grandi risultati».

Le difficoltà descritte emergono anche in altre dichiarazioni «È davvero difficile (per Hyundai) aprirsi» aggiungendo che per poter collaborare con Apple senza scontri probabilmente Hyundai dovrebbe procedere con la rimozione e sostituzione di alcuni dirigenti. «Apple è il capo. Fanno il loro marketing, fanno i loro prodotti, fanno il loro marchio. Hyundai è anche il capo. Questo non funziona davvero».

Sembra che l piano di Apple consista nel progettare telaio, carrozzeria, trasmissione e altre parti ordinandone la produzione da costruttori terze parti, per poi farle assemblare in uno stabilimento Hyundai o del marchio controllato KIA. Anche se le stime più ottimistiche indicano che la produzione di Apple Car potrebbe iniziare nel 2024, altri report indicano che il progetto è ancora lontano dalla fase di produzione e che questa inizierà tra 5-7 anni.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.