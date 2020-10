Nikon Z 5: la mirrorless a pieno formato amplia la gamma Nikon Z

Nikon Z 5 è una mirrorless a pieno formato che amplia la gamma Z del produttore. Presentata come robusta, leggera e maneggevole, è concepita per chi vuole esplorare la fotografia mirrorless a pieno formato. Il produttore vanta “entusiasmanti” livelli di dettaglio, profondità, “tridimensionalità” e colore, sia nell’acquisizione fotografica sia nella ripresa di filmati in 4K 30p.

Il sensore CMOS a pieno formato è da 24,3 MP con intervallo di sensibilità ISO di 100-51.200 e sfrutta le funzionalità di acquisizione della luce dell’ampio innesto a baionetta Z-Mount. Il sistema AF ibrido a 273 punti promette una copertura di messa a fuoco in tutto il fotogramma. Una funzionalità denominata “Eye-Detection AF” mette a fuoco gli occhi del soggetto. La funzionalità di AF con rilevamento animali agisce in modo analogo per ritrarre gatti e cani.

La fotocamera è compatibile con una miriade di obiettivi compatti a pieno formato e può essere alimentata anche tramite USB, una soluzione ideale in caso di lunghe registrazioni di sequenze time-lapse in situazioni indoor. È supporta la ricarica e l’alimentazione via USB-C, con supporto del protocollo Power Delivery

Tra le peculiarità da segnalare, gli slot per due card SD (card SD UHS-II) consentono un’archiviazione flessibile. Il monitor touch-screen da 3,2″ è inclinabile: con un tocco è possibile mettere a fuoco e scattare e con doppio tocco ottenere una vista al 100% dell’area immagine. Il corpo è in policarbonato con telaio in lega di magnesio. Il mirino è un OLED da 3,69 milioni di punti. È presente l’uscita cuffie ma anche l’ingresso per microfoni esterni su jack da 3,5mm.

Wi-Fi e Bluetooth sono incorporati con funzionalità dedicate per il trasferimento di foto e video e per trasformare il dispositivo smart in un monitor e un controller remoti. I prezzi di listino sono: Nikon Z 5 + NIKKOR Z 24-50mm f/4-6,3: 1899,00 euro; Nikon Z 5 + NIKKOR Z 24-50mm f/4-6,3 + FTZ: 2049,00 euro.