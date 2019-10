L’app Quartz rimossa dall’App Store cinese perché diffondeva notizie sulle proteste di Hong Kong

Apple ha rimosso l’app Quartz dall’App Store cinese su ordine del governo. John Keefe, caporedattore della sezione inchieste di Quartz, in un tweet lamenta la rimozione dell’app “su richiesta della Cina”. Anche il sito web del giornale non è ad ogni modo più raggiungibile dal Paese del Dragone.

Le ragioni che hanno spinto Apple a rimuovere l’app Quartz dal suo store in Cina non sono note, ma secondo Keefe la Mela avrebbe risposto all’irritazione delle autorità cinesi per la copertura di notizie del sito sulle proteste a Hong Kong che da mesi stanno scuotendo la città.

Da poco Apple è stata presa di mira dal Quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista Cinese, per avere riammesso sullo store “HKmap Live”, app sfruttata dai manifestanti per tracciare l’attività della polizia, una mossa che non è piaciuta ai cinesi, con il giornale che è arrivato a definire la Mela “complice dei rivoltosi”. La Mela potrebbe subire conseguenze per la decisione definita “imprudente e sconsiderata”.

Recentemente il rapporto di Apple con le autorità cinesi è tormentato: prima i problemi con l’app HKmap Live, poi con la mobilitazione del Quotidiano del Popolo per il ritorno dell’app sullo store. In Cina e Macao, Apple ha dovuto, tra le altre cose, nascondere l’emoji con la bandiera di Taiwan. In precedenza ha dovuto eliminare le VPN per volere del governo cinese e ancora prima bloccare la vendita di libri e film sull’iBook Store e sull’iTunes Movie Store.

Alla fine del 2017, partecipando a un forum in Cina, Tim Cook aveva spiegato che Apple era obbligata a rispettare le leggi dei paesi in cui l’azienda svolge attività, anche dove la legislazione è autoritaria e che la filosofia di Apple è di collaborare con i governi nei paesi in cui opera, anche quando non in accordo con ogni idea o principio.