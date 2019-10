La strorica app per scanner VueScan è compatibile con macOS Catalina

Lo sviluppatore di VueScan, storico software Mac che consente di gestire migliaia di scanner di marche diverse, ha aggiornato l’applicazione rendendola compatibile con macOS 10.15 Catalina.

Ed Hamrick, sviluppatore di VueScan, spiega: “Una delle cose che Apple ha fatto con Catalina è la rimozione del supporto per i programmi a 32 bit. Gli scanner non si consumano troppo velocemente, e le persone li usano per anni, alcuni anche per 10 o 15 anni. Ciononostante, alcuni vendor forniscono solo driver a 32 bit per macOS e questi non funzionano più con Catalina. VueScan permette alle persone di continuare a usare i loro scanner con Catalina, salvaguardando l’ambiente e risparmiando denaro”.

Molti scanner sono riconosciuti da macOS avviando l’applicazione Acquisizione Immagine inclusa di serie nel sistema. Questa permette non solo di acquisire in modo molto pratico immagini da fotocamere e iPhone ma anche di eseguire la scansione delle immagini. Se lo scanner dispone di un alimentatore automatico di documenti, l’applicazione di Apple permette di eseguire la scansione di più pagine contemporaneamente. Se si dispone di uno scanner piano, è possibile eseguire la scansione di più immagini, raddrizzare le immagini che non erano state allineate correttamente sul piano dello scanner e salvare un file per ogni immagine.

Se lo scanner non è tra quelli riconosciuti di serie da Acquisizione Immagine, l’alternativa è l’uso di software e driver proprietari dei rispettivi produttori oppure l’uso di un’applicazione come Vuescan.

Tra gli scanner supportati da VueScan 9.7 vari modelli ScanSnap di Fujitsu, della serie DR di Canon, molti vecchi scanner piani di Epson, inclusi modelli con supporto per la scansione di diapositive, vari modelli di Plustek e tanti altri ancora. Lo sviluppatore di VueScan afferma che i modelli supportati sono oltre 6000 modelli di 42 diversi produttori.

VueScan può essere provato gratuitamente scaricando la versione trial (sulle scansioni viene applicata una filigrana) ed è venduto a 39,95$ (circa 36,00 euro) nella versione Standard e 89,95$ (circa 81 euro) nella versione Professional. Quest’ultima offre opzioni avanzate e il supporto per l’OCR.

Alternativa professionale a VueScan, con funzionalità avanzate specifiche per studi grafici, tipografie e fotografi, è il software SilverFast per molti modelli di scanner già ora offerto in versione compatibile con macOS 10.15 Catalina.