L’app VOLT anima il processo di ricarica di iPhone

«Cosa succede quando inizi a caricare il telefono? Si sente un suono, l’icona della batteria diventa verde…ed è in pratica tutto il divertimento che c’è». E’ così che la società di capitali privata Kizuna presenta VOLT, un’applicazione per iPhone che promette di liberare da «questa noia trasformandola nella prestazione più piacevole con le animazioni di ricarica».

Si tratta perciò di un’app prettamente ludica, che non fa nient’altro che animare il processo di ricarica di iPhone. «Potrai sentire la corrente che scorre attraverso il tuo iPhone con effetti di plasma in movimento, tuffarti in mondi fantastici e in altre dimensioni, o farti catturare da un feroce tachimetro che va al massimo, indicando la percentuale di carica crescente!»

Mette a disposizione centinaia di immagini in alta qualità accompagnate da effetti visivi dinamici 4K che mirano perciò a migliorare l’estetica del telefono durante questo particolare momento in cui nella maggior parte dei casi rimane fermo e inutilizzato. Immaginate di appoggiare l’iPhone sulla piastra di ricarica senza fili: anziché vedere lo schermo nero, potrete aggiungergli un tocco di vivacità colorata usando quest’app, le cui animazioni sono progettate per adattarsi automaticamente alle dimensioni dello schermo.

Chiaramente ciò migliora anche la visibilità della percentuale di ricarica, che potrà così essere tenuta sotto controllo con maggiore facilità rispetto all’animazione prevista da Apple. Le immagini potranno poi essere sempre diverse perché dietro lo sviluppo dell’app c’è un team di designer che settimanalmente ne caricano di nuovi, rendendo così l’app sempre più ricca di effetti tra cui scegliere.

L’app Volt per iPhone è disponibile in lingua inglese si scarica da App Store. E’ gratuita e la versione attuale, la numero 1.13, per poter essere installata, richiede circa 200 MB di spazio su disco e iOS 12 o successivo. E’ possibile acquistare diversi pacchetti e abbonamenti con prezzi che oscillano tra i 4,99 euro e i 59,99 euro con cui aggiungere animazioni sempre nuove, mentre dal punto di vista della privacy raccoglie diversi dati relativi agli acquisti, sull’utilizzo e la diagnosi dell’app, oltre a quelli identificativi che vengono impiegati per monitorare l’utente.