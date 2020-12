Le app MegaSeg Pro e MegaSeg DJ ottimizzate per i Mac con CPU M1

Gli sviluppatori di Fidelity Media hanno annunciato MegaSeg 6.1.4, versione ottimizzata per i Mac con CPU M1 del software di mixing per professionisti del settore, emittenti radio e TV. La versione aggiornata è “Universal Binary”, in grado di girare nativamente sia sui Mac con CPU Intel, sia sui Mac con CPU M1.

Oltre al supporto nativo per i Mac di ultima generazione, gli sviluppatori hanno integrato migliorie e novità, incluso il supporto per nuovi controlli esterni, un nuovo comando MIDI per inserire break tracks, migliorie nella gestione delle librerie e delle playlist, funzionalità per i meeting su Zoom e altro ancora.

MegaSeg è disponibile in due versioni: la DJ edition è pensata per il live mixing, supporta gesture multitouch, output multipli il preview in cuffia, il controllo MIDI, funzionalità per la gestione automatica del volume, l’integrazione con le playlist iTunes; MegaSeg Pro prevede funzionalità di scheduling, la gestione di eventi per inserire tracce e messaggi, la riproduzione di video, tasti per richiamare effetti sonori e funzionalità utili nel settore radio e TV, come ad esempio, un generatore di playlist e strumenti per la riproduzione programmata dei brani.

MegaSeg Pro e MegaSeg DJ sono applicazioni commerciali vendute rispettivamente a 199$ e 99$. MegaSeg DJ è disponibile anche sul Mac App Store. Gli utenti delle precedenti versioni possono passare alla nuova pagando rispettivamente 69$ e 29$. MegaSeg è compatibile con qualsiasi Mac con macOS 10.6 e seguenti, incluso macOS Big Sur e i Mac con chip M1. Dal sito del produttore è possibile scaricare le versioni demo di tutte e due le versioni.