Le cuffie BuddyPhones School+ Onanoff per bambini si usano anche per la DAD

Sono pronte le nuove cuffie BuddyPhones di Onanoff: le nuove BuddyPhones School+ Wireless, progettate per offrire qualità del suono, semplicità di utilizzo e sicurezza per la protezione dell’udito dei piccoli durante la didattica a distanza e il tempo libero dei bambini.

Lanciate per la prima volta al CES di Las Vegas nel 2016, le cuffie BuddyPhones sono un dispositivo rinnovato nelle funzioni e nel design tenendo conto delle nuove esigenze emerse durante questi due anni di pandemia che per i bambini sono stati due anni di didattica a distanza.

BuddyPhones School+ Wireless offre tre impostazioni SafeAudio tra cui scegliere, per personalizzare le modalità di ascolto preferite in base ai bisogni dei bambini e all’ambiente in cui ci si trova: 94dB modalità viaggio, 85dB Modalità bambini (più adatta per lo studio), 75dB Modalità toddler (per i bambini in età prescolastica). Si tratta di modalità di ascolto sempre sicure per l’udito dei bambini.

La funzione brevettata di Onanoff StudyMode permette un facile isolamento delle voci dagli altri suoni, riproducendo voci più nitide per permettere una migliore concentrazione ai giovani studenti.

Un’altra novità è il microfono staccabile a raggio: capace di cancellare il rumore che capta oltre alla voce del bambino, ridurre i rumori di fondo che distraggono, semplice da staccare quando non è necessario.

Le cuffie sono wireless con una portata fino a 20 metri e hanno una durata di batteria di circa 20 ore. Le cuffie possono essere condivise e utilizzate con più dispositivi.

I materiali scelti apposta per i bambini e la possibilità di personalizzazione delle cuffie sono le novità che riguardano il design: i cuscinetti sono sostituibili e realizzati in tessuto ipoallergenico e resistente al sudore e sono inclusi set di adesivi decorativi per rendere le cuffie uniche secondo il gusto del bambino.

Le cuffie BuddyPhones School+ sono disponibili su Amazon, costano 29,99 euro e si possono acquistare a questo link diretto.

