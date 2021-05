Le vendite iPhone 12 in Giappone fanno esplodere il 5G

Gli iPhone 12 hanno fatto incrementare sensibilmente la percentuale di smartphone 5G venduti nel mondo, in modo particolare in Giappone. Secondo un nuovo rapporto di MM Research Institute, un’organizzazione giapponese di ricerca e consulenza sul mercato ICT, le spedizioni di smartphone in Giappone sono letteralmente esplose. Il rapporto ha condotto un sondaggio nelle scorse settimane, sottolineando come il 2020 sia stata un anno fortunato per le spedizioni di smartphone nel paese.

Più nel dettaglio, il rapporto sottolinea che da aprile 2020 a marzo 2021, le spedizioni nazionali di smartphone in Giappone sono aumentate di 16,9% punti su base annua, segnando spedizioni per 32,757 milioni di unità. Il dato supera i 32,58 milioni registrati nel 2017, stabilendo così un nuovo record. Il merito, come facilmente intuibile è di uno smartphone Apple.

Secondo il capo ricercatore di MM, i modelli di iPhone 12 lanciati da Apple nell’ottobre e novembre 2020, tutti con supporto al ​​5G, hanno aumentato le spedizioni di smartphone 5G in Giappone e il volume delle spedizioni ha raggiunto gli 11.011 milioni di unità, come segnala TechNews. Si tratta di un aumento di 40 volte rispetto alle 269.000 unità del 2019 e la sua quota delle spedizioni totali di smartphone è passata dall’1% nel 2019 al 33,6% attuale, infrangendo la barriera del 30%.

In termini di spedizioni tra aprile 2020 e marzo 2021, iPhone di Apple ha coperto quasi la metà del mercato giapponese degli smartphone, classificandosi al primo posto, seguito da Sharp, Samsung, Fujitsu e Sony.

Apple non si fermerà certamente nella ricerca e sviluppo del 5G. È dall’inizio del 2019 che si vocifera della volontà di Apple di sviluppare in casa un suo chip-modem, come del resto ha fatto per i processori M1 per Mac. Per accelerare lo sviluppo, a metà del 2019 ha comprato la maggiorparte della divisione delle attività di Intel legate ai modem per smartphone, incluse proprietà intellettuali e ha assunto 2.200 dipendenti di Intel.

Al momento, Cupertino vanta oltre 17.000 brevetti legati alle tecnologie wireless, che spaziano da protocolli per standard legati alla telefonia cellulare alla possibilità di sviluppare modem destinati ad applicazioni diverse dagli smartphone, come computer, dispositivi per l’Internet delle Cose e i veicoli a guida autonoma.

Tutto quello che c’è da sapere sulla gamma attuale iPhone 12 è qui, invece tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 di quest’anno è in questo approfondimento di macitynet.