LEGO Star Wars Battles arriva su Apple Arcade

I LEGO, e i giochi LEGO sono già presenti tra le pagine di App Store, e proprio questo Star Wars Battles è stato annunciato per iOS nel lontano 2019. Adesso, il prodotto è in arrivo all’interno del catalogo Apple Arcade.

LEGO Star Wars Battles cambia completamente il concetto videoludico che spesso accompagna gli avventura in terza persona del brand. In questo caso, infatti, i mattoncini LEGO porteranno un palcoscenico videoludico competitivo, fatto di lotte in tempo reale.

Il titolo rappresenterà una vera novità nel panorama dei giochi LEGO, che per la maggior parte sono legati al concetto di avventura in terza persona. Il prossimo gioco, dunque, romperà gli schemi, proponendo una concezione assolutamente diversa, dove Luke Skywalker, Rey, Darth Vader e gli altri personaggi della serie saranno chiamati a rivaleggiare in battaglie in tempo reale.

Secondo Apple, il titolo offrirà battaglie frenetiche e competitive, dove i giocatori abbineranno personaggi e veicoli di tutte le epoche della galassia di Star Wars e costruiranno torri LEGO sul campo di battaglia, mentre tentano di distruggere la base del proprio avversario.

I giocatori potranno collezionare personaggi iconici come Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett e Darth Vader e una varietà di veicoli e astronavi, incluso il Millennium Falcon. Man mano che i giocatori avanzeranno e saliranno di livello, sbloccheranno diverse arene basate su ambientazioni familiari di Star Wars, tra cui Scarif, Naboo, Hoth, Endor, Geonosis e altro ancora