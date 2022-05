Leica e Panasonic collaborano per L² Technology

Panasonic Entertainment & Communication Corporation, business unit responsabile dell’imaging LUMIX, e Leica Camera AG annunciano una nuova alleanza commerciale. Entrambe le aziende si impegnano a incrementare la loro collaborazione in termini di competenze e a sviluppare nuove soluzioni e tecnologie sotto il nuovo nome L² Technology, che utilizza simbolicamente le due L di Leica e Lumix.

Sarà il simbolo della collaborazione, combinando le tecnologie e il know-how delle due aziende per lo sviluppo delle nuove fotocamere, dei nuovi obiettivi e del software di prossima generazione allo scopo di creare tecnologie e soluzioni capaci di portare valore nel mercato dell’imaging.

Attraverso questa collaborazione entrambe le aziende saranno in grado di massimizzare le sinergie grazie alla tecnologia fotografica di Leica e a quella video e digitale di Panasonic, sviluppate nel corso degli anni, e di esplorare congiuntamente nuove opportunità. Sia Leica che Panasonic investiranno congiuntamente in nuove tecnologie destinate a fotocamere e obiettivi e integreranno nei rispettivi prodotti Leica e Lumix sistemi reciprocamente sviluppati per migliorare ulteriormente le funzionalità dei propri prodotti in un sistema collaborativo di lungo periodo.

«Grazie allo sviluppo e al marketing congiunto con Leica, saremo in grado di fornire prodotti che incanteranno moltissimi clienti» dichiara Yuki Kusumi, CEO di Panasonic Holdings Corporations. «Si tratta di un importante punto di svolta che indubbiamente porterà allo sviluppo dell’imaging e che sarà particolarmente entusiasmante per Panasonic Holdings. Personalmente non vedo l’ora di iniziare a utilizzare la nuova LUMIX con L²Technology».

La collaborazione tra Leica Camera AG e Panasonic Corporation risale all’agosto 2000. Inizialmente le aziende hanno sottoscritto un accordo di cooperazione per obiettivi di attrezzature audiovisive digitali; nel 2001 hanno deciso di cooperare anche nel settore delle fotocamere digitali.

Nel 2018, insieme a Sigma, hanno fondato la “L-Mount Alliance”, una collaborazione senza precedenti che consente a Panasonic, Sigma e, dal 2021, a Ernst Leitz Wetzlar GmbH di utilizzare l’esclusivo standard L-mount di Leica per lo sviluppo dei propri prodotti e, di conseguenza, di offrire fotocamere e ottiche dotate di questo sistema di attacco dell’obiettivo.

Negli scorsi giorni Leica ha annunciato la collaborazione con Xiaomi per uno smartphone che sarà presentato a luglio.