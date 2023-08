Lenovo Legion Go si ispira a Nintendo Switch

All’inizio di agosto è emersa l’anticipazione su Lenovo Legion Go, un nuovo PC Windows 11 compatto e portatile progettato per giocare: nelle prime foto apparse ora in rete grazie a Windows Report il dispositivo mostra dettagli che richiamano sia Nintendo Switch che Steam Deck.

Infatti anche se si tratta di un PC, quindi in stile Steam Deck e Asus ROG Ally, su entrambi i lati dello schermo che dovrebbe essere di 8” ospita due controller rimovibili, proprio come Nintendo Switch.

Non solo: sul retro è disponibile il sostegno di supporto integrato che mantiene sollevato Lenovo Legion Go durante le partite per offrire una postazione più comoda, semplicemente appoggiandolo su una superficie. Una soluzione molto simile a quella già apprezzata in Nintendo Switch OLED.

I controller che si sganciano dal corpo principale del dispositivo mettono a disposizione una generosa quantità di pulsanti, oltre a due joystick. Nel controller sul lato destro è anche visibile una superficie touch sensibile al tocco, di fatto un trackpad compatto, e anche quella che sembra essere una rotella di scorrimento.

Tenendo presente la possibilità di separare i controller dal dispositivo, si ipotizza che Lenovo Legion Go sia dotato di uno schermo touch, ma per il momento si tratta appunto di una ipotesi.

Per quanto riguarda il processore è anticipato AMD Phoenix, quindi un chip della stessa serie già impiegata in Asus ROG Ally, prossimamente in arrivo anche in altri PC Windows portatili per il gaming di altri marchie e costruttori. In questo articolo riportiamo alcune immagini pubblicate da Windows Report.

Come giocare coi giochi PC Windows in mobilità già oggi

Nel frattempo gli appassionati di giochi per PC Windows che desiderano averli sempre con sé possono affidarsi alle due ottime console portatili già in commercio: Steam Deck e Asus ROG Ally, di cui trovate tutte le informazioni nei rispettivi articoli.