LG Objet, inizia l’era degli elettrodomestici personalizzabili

LG Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato internazionale della collezione LG Objet, progettata per soddisfare la crescente domanda di elettrodomestici personalizzabili, eleganti e funzionali. Presentata come Furniture Concept Appliances al CES 2021, la coppia di Frigorifero e Congelatore della collezione LG Objet è già stata introdotta in Cina, un mercato caratterizzato da una forte domanda di elettrodomestici premium LG. Seguirà presto la disponibilità in altri mercati chiave dell’Asia e in Europa.

Cuore della gamma è il binomio tecnologia e design, noto e apprezzato da sempre dagli utenti Apple, con look moderno e minimalista che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Grazie all’ampia scelta di materiali pregiati e di colori, che possono essere abbinati in base alle proprie preferenze, la collezione permette di rendere ancora più originale e personale la casa.

Il Frigorifero e il Congelatore della collezione LG Objet offrono un’estetica molto curata che completa qualsiasi stile di cucina, oltre ad assicurare prestazionielevate grazie alla tecnologia di refrigerazione LG. I prodotti sono disponibili con una selezione di finiture eleganti e di qualità, tra cui acciaio inossidabile e vetro.

L’opzione in acciaio inossidabile offre tre varianti di colore (verde, argento e nero opaco) per un aspetto chic e moderno, mentre la finitura in vetro è disponibile in quattro tinte (menta, rosa, beige e argento) che permettono agli elettrodomestici di adattarsi a ogni tipo di design della cucina.

Grazie al sistema di refrigerazione LG LINEARCooling, il Frigorifero garantisce prestazioni di raffreddamento superiori mantenendo costante e uniforme la temperatura interna e riducendo le fluttuazioni al minimo (±0,5 gradi Celsius), permettendo agli alimenti, come frutta e verdura, di rimanere più freschi più a lungo, fino a sette giorni.

LG progetta di espandere la collezione di elettrodomestici premium da cucina LG Objet includendo altri prodotti come il frigorifero InstaView e il guardaroba intelligente LG Styler.

«Il lancio della collezione LG Objet sul mercato internazionale segna l’inizio di un’era di elettrodomestici personalizzabili» ha dichiarato Lyu Jae-cheol, presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Grazie al design elegante e alle diverse opzioni di materiali e colori tra cui scegliere, gli elettrodomestici innovativi di LG aiutano a creare uno spazio domestico che riflette davvero le sensibilità estetiche uniche di ciascuno».

