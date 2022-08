LG Tone Free T90 offrono tracciamento della testa Dolby

Gli auricolari Tone Free T90, modello di punta della gamma LG di quest’anno, assicurano un suono avvolgente grazie a diverse novità, tra cui una nuova struttura interna con driver più ampi per una riproduzione dei bassi più profonda. L’impiego del grafene, che riduce le vibrazioni e migliora la qualità dell’audio, permette alle T90 di produrre un suono che il costruttore definisce «Dinamico, bilanciato e nitido».

Come i modelli precedenti, anche Tone Free 2022 sfruttano le funzionalità Headphone Spatial Processing (HSP) di Meridian, che da tempo è partner di LG per offrire un suono di qualità superiore. Integrando la tecnologia HSP, gli auricolari offrono una scena sonora ricca e naturale con un punto centrale chiaro – con una riproduzione della musica che simula l’ascolto da un impianto stereo.

In più la tecnologia Perfect Balance di Meridian assicura un bilanciamento tonale costante a ogni livello di volume. Le T90 migliorano anche l’esperienza in chiamata grazie alla Voice Pickup Unit (VPU), un sensore a conduzione ossea che rileva la voce direttamente dalle vibrazioni della mandibola, in modo da minimizzare i rumori ambientali mentre si sta parlando per rendere più chiara la comunicazione con l’interlocutore.

Gli auricolari LG Tone Free T90 sono i primi al mondo con Dolby Atmos a supportare la tecnologia Dolby Head Tracking su tutti i contenuti e i dispositivi. Si tratta di una soluzione in grado di calibrare il suono in base ai movimenti della testa, facendo sentire l’utente al centro della scena con un grado di immersione audio del tutto nuovo, sia durante la riproduzione della musica, di film o serie TV sia con i videogiochi. Ricordiamo che Apple offre audio spaziale sui suoi AirPods da oltre un anno.

La combinazione tra Dolby Head Tracking e contenuti Dolby Atmos migliora ulteriormente l’esperienza di ascolto, offrendo più profondità e nitidezza del suono. Le T90 sono anche le prime cuffie al mondo dotate di un virtualizzatore audio disegnato su misura da Dolby – che porta l’effetto spaziale anche sui contenuti stereo.

Supportato anche Snapdragon Sound 1, soluzione che permette di erogare una qualità audio che in precedenza era disponibile solo sulle cuffie con cavo. Con risoluzione audio pari a 24-bit/96kHz, gli auricolari LG certificati Snapdragon Sound offrono connettività stabile, qualità della voce limpida e bassi valori di latenza, rendendoli indicati non solo per l’ascolto, ma anche per effettuare telefonate o in fase di gioco.

Migliora la cancellazione attiva del rumore (ANC) grazie all’algoritmo a doppio passaggio e all’ottimizzatore in tempo reale. Il primo sfrutta un nuovo filtro con frequenza di campionamento più elevata per cancellare più efficacemente i rumori esterni e un algoritmo di rilevamento dei rumori completo per eliminare ritorni di suono fastidiosi. L’ottimizzatore in tempo reale, invece, adatta automaticamente le prestazioni dell’ANC analizzando l’effettiva posizione degli auricolari nell’orecchio tramite il microfono interno.

Frutto della collaborazione con POSTECH, l’Ergonomic Design Technology Lab della Corea del Sud, il design di questi auricolari offre una elevata precisione ergonomica e una forma che migliora l’adattamento all’orecchio. Inoltre, i nuovi modelli sono più piccoli e leggeri di quelli precedenti, perciò possono essere indossati per periodi più lunghi minimizzando il fastidio nelle orecchie.

Sempre in dotazione la custodia di ricarica con UVnano, che sfrutta la luce ultravioletta per igienizzare gli auricolari. Novità del 2022, la tecnologia UVnano riesce a igienizzare l’intera superficie dei cuscinetti auricolari, oltre alla maglia interna più prossima al canale uditivo. Sono inclusi copriauricolari ipoallergenici in modo da ridurre il rischio di irritazione cutanea.

Grazie alla modalità Plug & Wireless la custodia di ricarica può essere utilizzata come un trasmettitore Bluetooth: quest’anno è stata arricchita di una pratica funzione voice chat indicata per le chiamate o le conversazioni tra amici in fase di gioco. Con il cavo da USB-C ad AUX incluso, è possibile collegare la custodia alla radio, al tapis roulant, al sistema di intrattenimento di bordo e a una vasta gamma di altri dispositivi.

Lg tone T90 offrono fino a 9 ore di utilizzo con una sola carica, a cui si aggiungono fino ad altre 20 ore con la custodia, per un totale di 29 ore di ascolto. Grazie a una nuova funzione di ricarica rapida, gli auricolari possono raggiungere una ricarica completa dopo solo un’ora all’interno della custodia UVnano. Saranno disponibili dalla fine di agosto.

