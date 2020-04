Lo sportwatch Polar Grit X è un campione di autonomia

Il migliore degli orologi multisport ora ha un nuovo sfidante: Polar Grit X infatti è l’ultimo arrivato che, per quanto riguarda l’autonomia, sembra quasi non avere rivali. L’azienda infatti spiega nella scheda pubblicitaria che questo dispositivo può funzionare per 40 ore consecutive con una singola carica e con tutte le sue funzioni attive, mentre con la modalità di risparmio energetico riesce a promettere fino a 100 ore di autonomia prima di dover essere ricaricato.

Sono numeri davvero interessanti specialmente se si tiene conto del fatto che difficilmente si utilizzeranno tutte le funzioni accese contemporaneamente. Alla luce di ciò facciamo comunque notare che di strumenti ne mette a disposizione parecchi: include infatti un localizzatore GPS, bussola, altimetro e cardiofrequenzimetro, che si affiancano ad una interessante funzione denominata Hill Splitter grazie alla quale l’orologio è in grado di tracciare grafici di salita e discesa combinando il tutto con statistiche dettagliate.

Il nuovo Polar Grit X permette inoltre di pianificare i percorsi offrendo indicazioni passo dopo passo ed è dotato di un nuovo assistente – l’azienda lo ha chiamato FuelWise – che ricorda all’utente quando è arrivato il momento di prendere un boccone, oltre a fornirgli le previsioni del tempo direttamente dal polso e a mostrargli la qualità del riposo e tutta un’altra serie di opzioni smart utili negli allenamenti.

Questo orologio è per altro piuttosto resistente: ha superato brillantemente diversi test di livello militare americano tra cui quelli che lo hanno visto sottoporre a livelli di umidità e temperature estreme. Resiste chiaramente anche ad urti e piccole cadute.

Come dicevamo però il punto di forza è la batteria: per fare un confronto, il Fenix 6S di Garmin promette fino a 50 ore di autonomia, ma in modalità risparmio batteria. Con il GPS attivo e con la musica in riproduzione, non supera le 6 ore. Insomma, il nuovo Polar Grit X potrebbe essere la soluzione definitiva di chi vuole allenarsi per tutto il weekend senza doversi preoccupare di ricaricarlo. Il prezzo? 429,95 dollari, con la possibilità di personalizzarlo con cinturini diversi da quello con cui viene commercializzato a prezzi che oscillano tra i 30 e i 50 dollari in base al tipo di cinturino scelto.