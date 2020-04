Skype ora supporta sfocatura e sfondi durante le videochiamate

La nuova versione di Skype integra una piccola novità nel client per Mac, Windows, Linux, e e nella versione Web: la possibilità di personalizzare gli sfondi durante una videochiamata. Sul Mac le impostazioni in questione possono essere richiamate richiamando la voce “Preferenze” dal menu “Skype” e da qui la sezione “Audio e video”. È possibile impostare l’effetto “sfocatura” o scegliere una foto.

La sfocatura è utile quando si vuole evienziare in primo piano l’utente e non lo spazio intorno durante una videochiamata. Oltre che dalle Preferenze generali dell’applicazione è possibile sfocare al volo lo sfondo durante una videochiamata passamdo con il mouse sul pulsante con l’icona della videocamera e scegliendo “Esegui sfocatura dello sfondo”. Questa funzione non è disponibile sui computer più vecchi; gli sviluppatori spiegano che per eseguire la sfocatura dello sfondo in Skype, il processore del computer deve supportare l’Advanced Vector Extensions 2 (AVX2).

Altra piccola novità della versione 8.59.0.77 di Skype per Mac è la possibilità di condividere direttamente file dal Finder di macOS. Se Skype è già installato sul vostro Mac, è possibile aggiornarlo selezionando dal menu “Skype” la voce “Controlla aggiornamenti”. Dalla fienstra che appare è possibile aggiornare e riavviare Skype automaticamente.

Skype è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iOS e web. La versione Mac richide richiede Mac OS X 10.10 o versioni successive, quella per PC richiede Windows 7 o seguenti. Skype per iPhone e iPad richiede iOS 10 o versioni successive; sui dispositivi Android è richiesto Android OS 4.0.4 o versioni successive.

Stranamente la possibilità di personalizzare gli sfondi non è presente nella versione di Skype per Windows 10 che è possibile scaricare dal Microsoft Store; è ad ogni modo disponibile nel client tradizionale scaricabile dalla sezione del sito web di Microsoft dedicata a Skype.

Tutti i link per scaricare Skype e tutte le possibilità di interagire con le varie piattaforme mobili, desktop e Alexa li trovate su questa pagina speciale di macitynet.