Lo stiratore verticale SteamOne elimina il 99% di particelle Covid-19

Il vapore può essere una delle armi contro la diffusione del Covid-19: lo stiratore verticale di SteamOne, società francese che produce ferri da stiro, ha annunciato che uno dei suoi modelli ha ottenuto la certificazione ufficiale anti Covid-19. Il getto di vapore emesso durante la stiratura, infatti, elimina la quasi totalità del virus.

Per rispondere alle domande dei grandi marchi della moda e del prêt-à-porter, durante l’estate 2020 SteamOne ha sottoposto i propri prodotti a diversi test scientifici in collaborazione con un laboratorio francese indipendente, specializzato in virologia con biosicurezza di livello 3 (Biosafetylabel3), per scoprire gli effetti virucidi del vapore sulle particelle di coronavirus e Covid-19.



I risultati ottenuti sono evidenti: il getto di vapore con temperatura a 98°, emesso a intervalli regolari (1 secondo) dai dispositivi, elimina il 99 per cento di particelle virali da tutti i tessuti presi in esame: denim, cotone, poliestere, seta, lana, lino, cashmere e viscosa.

Prima di questi test, i dispositivi SteamOne erano stati sottoposti a un altro studio, condotto dal laboratorio svizzero Scitec con sede a Losanna a giugno di quest’anno. Lo studio ha dimostrato che lo stesso getto di vapore è in grado di eliminare da indumenti e fibre il 99,99% dei germi e dei batteri in soli 3 secondi. Si tratta di un’azione che consente agli utenti un alto livello di cura dei capi, molto più efficace rispetto ai numerosi lavaggi in lavatrice.

L’azione di SteamOne può essere applicata anche alle mascherine in cotone lavabile che, secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sarà buona norma indossare fino alla fine del 2020. Una buona notizia, soprattutto per tutti coloro che, commercianti o imprenditori nell’ambito della moda, in questo anno della pandemia da Covid-19 si stanno interrogando su quale sia la migliore strada da percorrere per poter garantire tessuti sempre sanificati.

Gli stiratori verticali, da sempre i preferiti nel settore e utilizzati ovunque, dalle vetrine dei negozi nelle città di provincia fino alle passerelle dell’alta moda, possono essere dunque una soluzione. Una soluzione che potrebbe comunque essere applicata anche a casa, soprattutto per i più attenti nella gestione dei propri capi di abbigliamento utilizzati fuori casa.

Il vapore aiuta a igienizzare il cotone, rimuove l’odore ed elimina il 99% di eventuali particelle virali annidate nel tessuto. Il tutto in modo naturale e senza l’utilizzo di prodotti chimici. Gli stiratori verticali SteamOne sono distribuiti in Italia da Nital.

