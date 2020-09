Samsung Galaxy S20 FE offre il meglio di S20 a prezzo accessibile

Come anticipato, Samsung presenta Galaxy S20 Fan Edition (FE), l’ultimo arrivato della gamma di prodotti Galaxy S20, che offre le innovazioni più amate dai fan dei dispositivi Galaxy a un prezzo più accessibile. Galaxy S20 FE è stato progettato per rendere accessibili le esperienze più all’avanguardia a un numero ancora più ampio di persone, senza rinunciare a un display da 120Hz, fotocamera con intelligenza artificiale, processore avanzato, connettività ultra-veloce, batteria a lunga durata e la memoria interna espandibile. Ecco le caratteristiche del terminale.

Samsung Galaxy S20 FE è dotato di un display da 6.5 pollici flat Full HD+ Super AMOLED di tipo Infinity-O Display, con ben 407ppi, e supporto HDR10+. Come anticipato ha una frequenza di aggiornamento schermo fino a 120Hz. Il dispositivo ha dimensioni di 74.5 x 159.8 x 8.4mm, e un peso di 190 grammi. Dal punto di vista multimediale vanta una fotocamera anteriore da 32MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore da 12MP Ultra-Grandangolare, affiancato da un secondo da 12MP grandangolare e un teleobiettivo da 8MP.

A livello di processore offre una CPU a 7nm 64-bit Processore Octa-Core, Qualcomm SM8250, affiancato e coadiuvato da 6GB RAM (LPDDR5) con 128GB archiviazione interna, senza rinunciare al supporto di una MicroSD slot fino a 1TB.

La batteria integrata è di 4.500mAh e supporta la ricarica rapida compatibile con cavo (compatibile con QC 2.0 e AFC) e in modalità wireless 2.0 USB PD 3.0 (PPS). A livello di connettività non manca il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, Bluetooth v 5.0, e connettività 5G (nella sola versione da 769 euro), così come l’NFC. E’ altresì, resistente all’acqua, grazie alla certificazione IP68, così da resistere a 1,5 metri in acqua dolce per un massimo di 30 minuti.

Disponibilità e prezzi

Galaxy S20 FE sarà disponibile a partire dal 2 ottobre 2020 nella versione 4G ad un prezzo consigliato di 669 euro e, solo sul sito Samung e Amazon, nella versione 5G al prezzo consigliato di 769 euro. Il prodotto arriverà in 6 colorazioni esclusive: Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White e Cloud Orange.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, invece in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone trovate tutto quello che c’è da sapere su iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max ai rispettivi collegamenti, mentre per tutti gli articoli che parlano di iPhone rimandiamo a questa sezione di maciytnet. Tutto quello che è emerso finora sugli iPhone 12 è in questo approfondimento.