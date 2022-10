Logitech Crayon per iPad ora disponibile con porta USB-C

Lo stilo Logitech Crayon per iPad ora è disponibile in una nuova versione dotata di porta USB-C: è da poco apparsa sullo store online di Apple, dove si può comprare allo stesso prezzo (79,95 euro) del vecchio modello con connessione Lightning, che il costruttore mantiene comunque in vendita per soddisfare gli utenti che usano un iPad dotato della medesima porta.

Le caratteristiche tecniche rimangono le stesse di Apple Pencil, in confronto della quale si presenta quindi come una valida alternativa a basso costo. Latenza, inclinazione e riconoscimento del palmo quindi sono disponibili anche in questa versione che, come la precedente, manca soltanto del rilevamento della pressione, perciò chi desidera utilizzare questo stilo per il disegno professionale, Apple Pencil rimane l’unica in grado di offrire questa importante funzione.

La nuova Logitech Crayon si differenzia dalla versione con porta Lightning anche per il design, con una scocca in alluminio apparentemente più affusolata e un rinnovato interruttore di accensione corredato da alcuni LED indicatori dell’energia residua e dello stato di carica. Manca la clip per appenderla al taschino e non c’è neppure il tappo per proteggere la nuova presa USB-C.

Il nuovo Logitech Crayon è compatibile con tutti i modelli di iPad Pro, iPad Air, iPad mini e iPad con porta USB-C, incluso il nuovo iPad di decima generazione: è in vendita da questa pagina di Apple Store online. Si tratta di una scelta indicata per chi acquista uno dei nuovi iPad perché grazie alla medesima porta può utilizzare un solo cavetto per ricaricare sia questo stilo che il tablet.

Nel momento in cui scriviamo il nuovo modello con porta USB-C non è ancora disponibile nel negozio ufficiale Logitech su Amazon, ma è probabile che lo sarà presto. Per tutte le novità Apple introdotte martedì 18 ottobre si parte dai rispettivi collegamenti: iPad Pro 2022 M2, nuovo iPad 2022 di decima generazione e anche Apple TV 4K 2022.