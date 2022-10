iPhone 14 Plus zoppica, Apple mette in pausa la produzione

iPhone 14 Plus doveva essere un prodotto di successo nei piani di Apple, anche perché si tratta del modello di iPhone con grande schermo più economico che Apple abbia mai introdotto: i primi rapporti di vendita, però, non sembrano dire la stessa cosa al punto da spingere Apple ad una drastica decisione: stop alla produzione.

Citando le fonti dei fornitori, The Information sta segnalando che Apple avrebbe chiesto di mettere in pausa le linee di assemblaggio di iPhone 14 Plus “mentre il suo team di approvvigionamento rivaluta la domanda per il prodotto”. Ricordiamo che iPhone 14 Plus ha fatto il suo debutto nei negozi il 7 ottobre, ma i preordini erano aperti già da settembre. Apple ha dato la priorità alla spedizione di iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max il mese scorso.

iPhone 14 Plus ha sostituito iPhone 13 mini più economico, variante che non ha raggiunto le aspettative di vendita del colosso di Cupertino, nemmeno nella versione precedente iPhone 12 mini. Adesso, le fonti della catena di approvvigionamento riferiscono che Apple ha chiesto all’assemblatore un “arresto immediato della produzione di [iPhone 14 Plus]”, con Wayne Ma che riferisce che due fornitori Apple “che si affidano alle parti e le assemblano in moduli più grandi” stanno riducendo la produzione del 70% e del 90%.

Il motivo di questo flop potrebbe essere rintracciato in diversi fattori. Da un lato l’aumento del costo della vita quotidiana a causa dell’inflazione e un’economia globale più debole della media per una serie di fattori.

Inoltre, il prezzo di listino del modello Plus, che pur appare logico, non aiuta. Ad ogni modo, nonostante i primi segni di domanda debole, The Information riferisce che Apple intende andare avanti con una variante di iPhone 15 Plus il prossimo autunno. Del resto, anche iPhone mini ha avuto due possibilità, anche se poi ha dovuto cedere il passo. chissà che in futuro Apple non ci ripensi.

Potete leggere la nostra recensione di iPhone 14 Plus direttamente a questo indirizzo.