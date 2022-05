Luminar Neo 1.0.6 con MaskAI per il mascheramento automatico

L’ultima versione di Luminar Neo ha il mascheramento automatico. La nuova funzione introdotta con la numero 1.0.6 si chiama MaskAI e usa le tecnologie di intelligenza artificiale per mascherare in un lampo fino a nove diversi elementi. Nello specifico si occupa di riconoscere automaticamente persone, cieli, edifici, mezzi di trasporto, vegetazione, acqua, montagne e terreni (artificiali o naturali) all’interno di una fotografia, andando così a velocizzare enormemente il lavoro in post produzione.

Il punto forte di questa nuova funzione è che sfrutta l’apprendimento automatico per migliorare di giorno in giorno: l’utente può infatti correggere la maschera creata dal sistema e la tecnologie impiegate dal software consentono a Luminar di capire dove il mascheramento non è stato efficace in modo da migliorare l’identificazione e la separazione dal resto dell’immagine negli utilizzi successivi.

MaskAI è accompagnata anche da alcuni nuovi strumenti come quello che consente di invertire la maschera, in modo ad esempio da selezionare un soggetto da una scena per escluderlo da tutto il resto, che invece si intende poi ritoccare in qualche modo, e ci sono anche gli strumenti per riempire, cancellare, copiare e incollare la maschera. Rimangono comunque gli altri strumenti manuali per le maschere come il comando Pittura, Radiale e Sfumatura, usabili appunto per compensare le imperfezioni dell’automatismo.

L’ultima versione 1.0.6 di Luminar Neo è disponibile sul sito ufficiale.

Questa è solo l’ultima aggiunta ad un software di fotoritocco (lanciato lo scorso marzo) altamente performante e dotato di funzione come RelightAI che permette di regolare l’illuminazione simulando nuove sorgenti di luci, EnhanceAI con cui aumentare la nitidezza in un’area specifica, StructureAI per agire invece sul contrasto e Denoise per rimuovere il rumore dalle foto in un click.

Luminar Neo al momento è in offerta e si compra una tantum a 79 euro oppure si usa annualmente a 59 euro. In entrambi i casi grazie alla promozione attuale si ottiene una licenza installabile su due diversi computer e i pacchetti Grana di pellicola e Panorami carichi d’emozione con cui aumentare il numero di strumenti offerti dall’app.