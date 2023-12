LUNA, eccellente DAW ora gratis per Mac

Normalmente una DAW di buona qualità costa centinaia di Euro, ma da pochi giorni chi ha un Mac può scaricare l’ottima LUNA a costo zero. L’azienda infatti ha reso disponibile il download gratuito per tutti gli utenti Apple, e quel che è più interessante è che per farla funzionare non serve hardware aggiuntivo.

Prima di questa modifica infatti era necessario avere una scheda audio Apollo di fascia alta della Universal Audio che abilitasse il funzionamento della DAW, adesso invece una volta scaricata si può utilizzare subito e senza alcuna limitazione.

Cos’è una DAW

DAW è l’acronimo di Digital Audio Workstation, ovvero quel software progettato per l’editing audio e la produzione musicale. Come dicevamo sono programmi che generalmente vengono usati dai produttori musicali, dai sound designer e dagli altri professionisti del settore, e da adesso gli utenti con un Mac possono usarne una molto buona senza spendere un Euro.

Con un programma di questo tipo non solo si possono registrare e combinare insieme infinite tracce audio, ma grazie alla tecnologia VST e ai giusti plugin si può accedere a milioni di suoni con cui registrare la propria musica (per i tastieristi c’è il duplice vantaggio di utilizzare questi suoni anche via MIDI negli studi di registrazione e nei concerti senza più bisogno di expander e altri strumenti esterni).

In pratica racchiude tutta la potenza dello studio di registrazione che, se un tempo richiedeva tempi e costi elevati, ora diventa a portata di tutti: certo, servono pratica e abilità, ma adesso con LUNA provare non costa nulla.

Tra le più famose troviamo AVID Pro Tools, Ableton Live e Logic Pro, ma anche Garage Band, seppur limitato nelle sue funzioni, è un valido strumento per cominciare (soprattutto, per gli utenti Apple è incluso nell’acquisto di iPhone, iPad o Mac). A queste si aggiunge LUNA che, senza esagerare, ora finisce in cima alla classifica delle migliori gratuite.

Perché scegliere LUNA

Anche se LUNA è ben lontana dall’essere considerata uno standard nell’industria musicale, è comunque uno strumento di alta qualità (d’altronde è frutto di oltre 60 anni di esperienza nel settore dell’audio analogico e digitale) e soprattutto è facile da usare anche ai non addetti ai lavori. Ora che poi non costa niente, rimane ancor più difficile non provarla, sia in ambito professionale che in situazioni casalinghe.

D’altronde gli strumenti di UA, sia software che hardware, sono considerati tra i migliori del settore e tutt’oggi sono stati usati per produrre diversi album vincitori di Grammy.

LUNA poi piace perché mette a disposizione i suoni delle classiche apparecchiature da studio, come i circuiti delle console analogiche e le emulazioni delle macchine a nastro: tra questi troviamo strumenti basati sui campioni Shape, l’emulatore Oxide Tape Extension, l’arpeggiatore ARP e altri di UA per il time-stretching e la correzione del pitch.

A differenza delle tradizionali DAW permette di registrare e impostare il routing audio velocemente tramite i plugin DSP UAD, senza sentire alcuna latenza grazie alla nuova funzionalità Accelerated Realtime Monitoring. Questo è un bel vantaggio, specie per chi non è abituato a lavorare su costosi sistemi di registrazione con DSP: tutto diventa più intuitivo, privo di latenza e di problemi in fase di monitoring.

Come scaricare LUNA

La versione Mac di LUNA si scarica gratis dal sito ufficiale.

Nel momento in cui scriviamo il download comprende la prova gratuita (30 giorni) del pacchetto Pro, che include una collezione di plug-in UAD e LUNA Extensions co-creati con i più grandi marchi dell’audio professionale, tra cui API, Ampex, Studer, Pultec e altri.

Per altro il Pro Bundle normalmente costa 399 $ ma per l’occasione viene scontato a 199 $, quindi se con la prova si rimane soddisfatti è possibile comprarlo subito a metà prezzo.