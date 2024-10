Perché Mac Mini M4 è il primo Mac a impatto ambientale neutro

Pubblicità

Tra le peculiarità del Mac Mini con chip M4 il fatto che è il primo primo Mac “Carbon Neutral”, a impatto ambientale neutro, quello che la Casa di Cupertino indica come un importante passo avanti verso Apple 2030, l’obiettivo ambientale di Apple di diventare carbon neutral in tutta la propria impronta ambientale entro la fine di questo decennio.

Apple spiega che Mac mini è fatto con oltre il 50% di contenuti riciclati, tra cui alluminio 100% riciclato nel guscio, oro 100% riciclato nelle placcature di tutti i circuiti stampati progettati da Apple e terre rare 100% riciclate in tutti i magneti.

L’elettricità usata per la produzione di Mac mini proviene da fonti di energia rinnovabile al 100%. E, per compensare il 100% dell’elettricità che gli utenti usano per alimentare Mac mini, Apple ha investito in progetti globali sulle energie rinnovabili. Per ridurre ulteriormente le emissioni derivanti dalle operazioni di trasporto, Apple sta passando a metodi di spedizione che generano basse emissioni di carbonio, come i trasporti via mare.

A detta di Apple, l’insieme di queste azioni contribuisce a ridurre l’impatto ambientale di Mac mini di oltre l’80%. La quantità di emissioni residue viene compensata con carbon credit di alta qualità provenienti da progetti che salvaguardano la natura, come quelli generati dal suo Restore Fund.

Per vantare il traguardo di “impatto neutro” (qui i dettagli in PDF) Apple compensa le emissioni con crediti, qualcosa che non potrà pubblicizzare per molto: una direttiva dell’Unione europea vieta di pubblicizzare investimenti delle aziende in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, a patto di fornire tali informazioni in modo non ingannevole e conforme a determinati requisiti, disposizioni che saranno obbligatorie a decorrere dalla fine del 2026.

Altra novità “green” che riguarda Mac mini è il packaging, ora interamente basato su fibre, una scelta che avvicina ulteriormente l’azienda al suo obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

È già possibile ordinare il nuovo Mac mini con M4 e M4 Pro. Le consegne inizieranno venerdì 8 novembre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple. I prezzi di listino partono da 729€.