Mac Pro, Radeon Pro W6800X e W6900X disponibili come moduli MPX separati

Apple ora offre con i Mac Pro 2019 la possibilità di scegliere in fase di ordine nuove opzioni grafiche che prevedono: AMD Radeon Pro W6800X, AMD Radeon Pro W6900X e Modulo MPX con AMD Radeon Pro W6800X Duo.

Oltre che in fase di ordine, è possibile selezionare le schede video in questione anche come moduli separati (utili per chi ha già un Mac Pro di questo tipo e vuole aggiornare il comparto grafico).

I tre nuovi moduli sono: Modulo MPX con Radeon Pro W6800X (€ 3.220,00 IVA inclusa), Modulo MPX con Radeon Pro W6900X (€ 6.900,00 IVA inclusa) e Modulo MPX con Radeon Pro W6800X Duo (€ 5.750,00 IVA inclusa).

Ill modulo MPX con Radeon Pro W6800X e 32GB di memoria GDDR6, offre fino a 512 GBps di banda di memoria; è possibile installarne fino a due nel Mac Pro e connetterli con l’Infinity Fabric Link per avere prestazioni multi-GPU ancora migliori in applicazioni come Final Cut Pro. Questa opzione grafica offre una potenza di calcolo fino a 16,0 teraflops a precisione singola o fino a 32,0 teraflops a mezza precisione, e supporta fino a sei monitor 4K, tre monitor 5K o tre Pro Display XDR. Il modulo MPX a tutta altezza occupa un intero alloggiamento MPX e utilizza un maggior quantitativo di corrente e ampiezza di banda PCIe per offrrire quattro porte Thunderbolt 3 aggiuntive e una porta HDMI 2.0 su scheda.

Il modulo MPX con Radeon Pro W6900X e 32GB di memoria GDDR6, offre fino a 512 GBps di banda di memoria; anche in questo caso è possibile installarne due. Questa opzione grafica offre una potenza di calcolo fino a 22,2 teraflops a precisione singola o fino a 44,4 teraflops a mezza precisione, e supporta fino a sei monitor 4K, tre monitor 5K o tre Pro Display XDR. Apple spiega che il modulo MPX a tutta altezza occupa un intero alloggiamento MPX e utilizza un maggior quantitativo di corrente e ampiezza di banda PCIe per offrire quattro porte Thunderbolt 3 aggiuntive e una porta HDMI 2.0 su scheda.

Il modulo MPX con Radeon Pro W6800X Duo è ideale secondo Apple per le applicazioni multi‑GPU più esigenti. Il modulo ha due GPU W6800X, ciascuna con 32GB di memoria GDDR6 per offrire fino a 512 GBps di banda di memoria, e le due GPU sono collegate su scheda tramite l’Infinity Fabric Link. Apple evifenzia la possibilità di collegare in bridge due moduli W6800X Duo per consentire la comunicazione fra quattro GPU W6800X. È offerta una potenza di calcolo fino a 30,2 teraflops a precisione singola o 60,4 teraflops a mezza precisione. Sono supportati fino a otto monitor 4K, quattro monitor 5K o sei Pro Display XDR. Anche questo è un modulo a tutta altezza che occupa un intero alloggiamento MPX, utilizza un maggior quantitativo di corrente e ampiezza di banda PCIe per offrrire quattro porte Thunderbolt 3 aggiuntive e una porta HDMI 2.0 su scheda.

Queste schede vantano l’architettura RDNA 2 e secondo i benchmark di AMD la velocità dovrebbe essere mediamente de 79% più veloce rispetto della Radeon PRO W5700. Qui alcuni benchmark sui Mac Pro con la 6900XT.

