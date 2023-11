macOS Sonoma 14.2 offre Shazam di serie

Con il futuro aggiornamento a macOS Sonoma 14.2 (al momento una seconda beta è stata distribuita agli sviluppatori) non ci sarà bisogno di scaricare l’app Shazam su Mac ma le funzionalità di questa app saranno disponibili di serie su macOS.

Andando su Impostazioni di Sistema > Centro di Controllo è presenta una nuova sezione dedicata a Shazam, il servizio di identificazione musicale che Apple ha acquisito nel 2017.

È possibile richiamare Shazam dal Centro di Controllo, sulla falsariga della funzionalità che su iPhone e iPad consente di identificare il titolo di un brano che stiamo ascoltando in quel momento, e anche salvare i brani identificati per ascoltarli in anteprima per scoprire nuova musica.

Se abbiamo un abbonamento a Apple Music, possiamo ascoltare i brani completi in Shazam. Il risultato è visualizzato come una notifica, con un link che appare al passaggio del mouse per aprire il brano in Apple Music. È anche possibile visualizzare mostrare una foto più grande con la copertina dell’album.

È possibile tenere conto della cronologia e se abbiamo sincronizzato il Riconoscimento dei brani in Centro di Controllo con l’app Shazam, quelli identificati vengono visualizzati nella sezione La mia musica nell’app Shazam e ne viene eseguito il backup su iCloud.

macOS Sonoma supporta MacBook Pro 2018 e seguenti, MacBook Air 2018 e seguenti, iMac Pro 2017, iMac 2019 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti.

La release finale di macOS Sonoma è disponibile come aggiornamento software gratuito.

A questo indirizzo la nostra sezione dedicata a macOS Sonoma. A questo indirizzo i consigli su come preparsi all’aggiornamento.