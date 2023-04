macOS Ventura, con PowerPhotos è possibile migrare vecchie librerie iPhoto e Aperture

Avete individuato in qualche disco o altro supporto una vecchia libreria iPhoto o Aperture e volete in qualche modo visualizzarla su un computer con macOS Ventura? Fino a macOS Monterey, Apple permetteva di migrare le foto in nuovo catalogo o catalogo esistente dell’app Foto, opzione purtroppo scomparsa con l’arrivo di macOS Ventura.

È ancora possibile importare direttamente le foto da un’altra libreria in Foto sul Mac ma le foto non terranno conto dell’organizzazione degli album, di ritocchi e alcuni metadati (le parole chiave non vengono importate). Per superare questo problema è possibile usare la versione 2.3 di PowerPhotos, applicazione commerciale (30$) Mac che consente di importare le foto preservando le informazioni delle librerie iPhoto o Aperture.

PowerPhotos offre una opzione specifica per l’importazione di vecchie librerie (File > Convert iPhoto/Aperture libraries), le individua sul Mac permettendo di aggiungerlo alla propria libreria (è anche possibile usare il drag&drop direttamente dal Finder, trascinando la vecchia libreria sull’icona di PowerPhotos).

Data “in pasto” la libreria a PowerPhotos, questa sarà visibile nelle librerie di Foto e cercare anche tra i metadati. Non si possono sfruttare funzioni che apportano modifiche alle librerie come ad esempio quella per eliminare i duplicati ma per il resto è un passo in avanti rispetto ad altri sistemi per l’importazione.

Ricordiamo che è possibile migrare da Foto o dalla libreria Aperture anche con Lightroom Classic: basta scegliere File > Plug-in aggiuntivi e selezionare Importa da libreria Aperture o Importa da libreria iPhoto; le librerie vengono rilevate automaticamente. Le immagini vengono copiate in una nuova posizione. Viene elencata una posizione predefinita, ma è possibile anche scegliere una cartella diversa.

Altra soluzione per chi non vuole dire addio ad Aperture è Retroactive, software che permette di avviare Aperture, iPhoto anche sulle recenti versioni dei sistemi operativi Apple.