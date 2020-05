Magic Keyboard per iPad Pro ai raggi X: più complessa di quanto pensiate

iFixit non ha ancora eseguito il “teardown” della nuova Magic Keyboard per iPad Pro ma il sito specializzato nello smontaggio di prodotti e nella vendita di parti di ricambio, in collaborazione con Creative Electron, azienda che ha messo a disposizione un’apparecchiatura radiologica, ha sottoposto ai raggi X l’accessorio di Apple permettendo di capire cosa nasconde l’interno.

Ci sono vari elementi all’interno, al punto che è difficile credere che si tratti di un semplice accessorio per iPad Pro, scrive iFixit. I tasti evidenziano il meccanismo a forbice, un ritorno alle origini su tutta la linea dei nuovi prodotti Apple; nella parte inferiore della tastiera sono presenti due grandi lastre metalliche, utili probabilmente a rinforzare il corpo della tastiera ma anche come sistema antipiegamento e a controbilanciare il peso per impedire il ribaltamento con il peso dall’altra parte.

Il trackpad consente di lavorare con grande precisione e sembra avere un nuovo design; è diverso da quello dei MacBook che non ha pulsanti e sfrutta il feedback aptico per simulare il click. Pulsanti multipli sotto il trackpad consentono di catturare la pressione delle dita indipendentemente da dove si posizionano.

Proseguendo si notano le cerniere con il meccanismo a molla su ciascun lato del punto di piegamento con relativi perni e cardini. iFixit spiega che la “sensazione meccanica” offerta dalle cerniere è una componente fondamentale nel sistema che rende nel complesso l’accessorio così piacevole da usare.

Due cavi dallo Smart Connector forniscono alimentazione e il trasferimento dati. Si notano infine molti piccoli magneti, gli elementi che consentono alla Magic Keyboard di agganciarsi magneticamente all’iPad Pro tenendo il display Multi-Touch sospeso.

La nuova Magic Keyboard è progettata per gli iPad Pro 2020 di ultima generazione ed è anche compatibile con i modelli di iPad Pro di generazione precedente. Si può preordinare su Apple Store online: è disponibile da questa pagina nella versione per iPad Pro 12,9″ a 399 euro, oppure nella versione per iPad Pro 11 pollici a 339 euro da questa pagina.

