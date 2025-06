Markdown Plus a soli 2 $ per rivoluzionare la scrittura su Mac

Abbiamo abbondantemente parlato del linguaggio Markdown e dei suoi molteplici vantaggi anche in termini di (retro)compatibilità e leggerezza per chi lavora con le parole e si trova a doverle pubblicare e condividere tra persone e dispositivi diversi. Oggi è il momento giusto per dotarsi di un ottimo software con cui rendere reale tutto questo: ci riferiamo a Markdown+ che, grazie a BundleHunt, vi portate a casa spendendo solo 2$.

Trattasi di un editor Markdown per macOS che punta tutto sulla semplicità d’uso e sulla velocità di scrittura. Sin dall’avvio, permette di iniziare a scrivere immediatamente grazie alla conversione automatica e in tempo reale del testo, il che rende tutto molto fluido e quindi particolarmente apprezzabile da chi preferisce concentrarsi sul contenuto senza distrazioni.

Mette a disposizione ben 13 temi grafici per personalizzare l’aspetto del testo durante la digitazione, passando da un look più sobrio e minimale a opzioni più vivaci. In questo modo potete adattare l’interfaccia alle vostre preferenze o al tipo di progetto, migliorando la leggibilità e in generale rendendo l’ambiente di lavoro più piacevole.

Chiaramente offre un sistema di esportazione che risulta particolarmente semplice e funzionale: è infatti possibile salvare i documenti con lo stile scelto, garantendo un output curato e pronto per la pubblicazione o la condivisione. Questa funzionalità evita così di dover ricorrere ad app esterne per la conversione (come il celebre Dingus) in quanto è già tutto integrato qui.

La promozione

Per usare l’app serve almeno macOS 11 o successivi. Potete acquistarla in offerta speciale a 2 $ invece che 14,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: