Memorie SanDisk in offerta fino al 61%: SSD, microSD, SD e chiavette USB

Il momento giusto per aumentare il proprio spazio di archiviazione è adesso: grazie alle attuali offerte su Amazon le memorie di SanDisk e Western Digital sono infatti in forte sconto e vi permettono di risparmiare fino al 56% del prezzo originale.

In promozione ci sono le soluzioni più disparate: potete infatti comprare a poco prezzo diverse schede microSD per espandere la memoria dello smartphone oppure per potenziare quella dell’action camera, ma ci sono diverse offerte anche su SSD portatili, schede SD per fotocamere, chiavette USB e tanto altro.

Di seguito trovate la lista delle memorie in promozione che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 / 90 MB/sec, Classe 10, UHH-I, U3, V30 In offerta a 29,99 € – sconto 20%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk MicroSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 256 GB, Modello 2019, Official Nintendo Licensed Product, Giallo In offerta a 59,99 € – sconto 40%

– fino al

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 64 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 20,99 € – sconto 42%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 500GB, resistente alla polvere, Velocità di Lettura fino a 550MB/s In offerta a 94,99 € – sconto 13%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 200 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 In offerta a 33,99 € – sconto 61%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 32,99 € – sconto 29%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,128 GB In offerta a 25,50 € – sconto

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a 76,40 € – sconto

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 1TB, USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 550MB/s – In offerta a 157,99 € – sconto 9%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 256 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,256 GB In offerta a 42,84 € – sconto 59%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 128 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 31,99 € – sconto 37%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 500 GB, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s, USB-C, Resistente e Impermeabile In offerta a 128,99 € – sconto 1%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro USB 3.1 Unità Flash a Stato Solido, Nero, 128GB, Tradizionale In offerta a 48,99 € – sconto 57%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk MicroSDXC Ultra Scheda di Memoria da 256 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 In offerta a 49,99 € – sconto 1%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra 256GB Chiavetta USB 3.0, fino a 130MB/s, Nero In offerta a 42,00 € – sconto 2%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Ultra 3D da 250GB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 550 MB/sec In offerta a 53,50 € – sconto 41%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 1TB, Velocità di Lettura fino a 535 MB/s, 2,5″, Sata III In offerta a 109,99 € – sconto 8%

– fino al

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 1 TB, Blu (Bordo Cobalto) In offerta a 169,99 € – sconto 34%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 2TB, Velocità di Lettura fino a 550MB/s – In offerta a 329,99 € – sconto 54%

– fino al

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 69,99 € – sconto 39%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria SDXC Traditional, Velocità fino a 80 MB/sec, 128 GB, Classe 10 In offerta a 27,99 € – sconto 51%

– fino al

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 129,99 € – sconto 41%

– fino al

Click qui per approfondire

Western Digital WD 1 TB My Passport SSD, unità a stato solido portatile, compatibile con PC, Xbox One e PS4 In offerta a 142,53 € – sconto

– fino a

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-3, U3, V30 In offerta a 114,99 € – sconto 46%

– fino a

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”