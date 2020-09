Memoriec WD e SanDisk in offerta fino al 53%: chiavette USB, SSD, microSD e case di terze parti

Il momento giusto per aumentare il proprio spazio di archiviazione è adesso: grazie alle attuali offerte su Amazon le memorie di SanDisk e Western Digital sono infatti in forte sconto e vi permettono di risparmiare fino al 53% del prezzo originale.

In promozione ci sono le soluzioni più disparate: potete infatti comprare a poco prezzo diverse schede microSD per espandere la memoria dello smartphone oppure per potenziare quella dell’action camera, ma ci sono diverse offerte anche su SSD portatili, schede SD per fotocamere, chiavette USB e tanto altro.

Di seguito trovate la lista delle memorie in promozione che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi segnaliamo anche alcune interessanti offerte su custodie per dischi SSD esterni e strumenti di copia che potete utilizzare per montare sia dischi nuovi che quelli che risulteranno dai vostri aggiornamenti hardware.

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage, Diskless – In offerta a 127,99 – invece di 199,99

sconto 36% – fino al 3 ott 20

WD My Passport Ultra Hard Disk Portatile con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Pronto per USB-C, Compatibile con PC, Xbox e PS9, 5TB, Blu In offerta a 147,99 – invece di 187,99

sconto 21% – fino al 3 ott 20

Western Digital WD Elements Hard Disk Esterno, Desktop, USB 3.0, 6 TB In offerta a 139,99 – invece di 189,99

sconto 26% – fino al 3 ott 20

WD_BLACK D10 Game Drive for Xbox One 12 TB, HDD desktop da 7200RPM con raffreddamento attivo, per archiviare i tuoi giochi per Xbox In offerta a 314,99 – invece di 329,99

sconto 5% – fino al 3 ott 20

WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox One 5 TB, HDD portatile per accesso in mobilità alla tua library di giochi Xbox In offerta a 149,99 – invece di 192,99

sconto 22% – fino al 3 ott 20

Western Digital WD My Passport SSD Portatile con Tecnologia NVMe, USB-C, Fino a 1.050 MB/s in Lettura, Fino a 1000MB/s in Scrittura, Nuova Generazione, 500 GB, Grigio In offerta a 130,99 – invece di 159,99

sconto 18% – fino al 27 set 20

SanDisk Cruzer Blade Unità Flash USB da 16 GB, 3 Pack, Blu/Rosa/Verde In offerta a 18,89 – invece di 26,99

sconto 30% – fino al 25 set 20

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 120 GB, Velocità di Lettura fino a 530 MB/s, 2,5″, Sata III In offerta a 28,99 – invece di 35,99

sconto 19% – fino al 25 set 20

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 50,29 – invece di 106,99

sconto 53% – fino al 27 set 20

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1, Single Pack, 512 GB, Rosso/Grigio In offerta a 88,99 – invece di 164,99

sconto 46% – fino al 27 set 20

SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), 4K UHD-ready, V30 In offerta a 347,99 – invece di 623,99

sconto 44% – fino al 27 set 20

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 128 GB + Adattatore SD, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1, per Fotocamere In offerta a 22,99 – invece di 27,10

sconto 15% – fino al 27 set 20

SanDisk Cruzer Blade Unità Flash USB da 32 GB, 3 Pack, Blu/Rosa/Verde In offerta a 23,29 – invece di 34,99

sconto 33% – fino al 27 set 20

SanDisk Cruzer Glide 256 GB, Chiavetta USB 2.0, Nero, Rosso In offerta a 47,29 – invece di 53

sconto 11% – fino al 27 set 20

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB con Adattatore USB-A/USB-C In offerta a 63,99 – invece di 75,99

sconto 16% – fino al 27 set 20

SanDisk Ultra Luxe Unità Flash da 128 GB, USB 3.1, Fino a 150 MB/sec In offerta a 30,21 – invece di 49,99

sconto 40% – fino al 27 set 20

SANDISK – Scheda Di Memoria Extreme microSDHC 64 GB I Archiviazione File Multimediali I Adattatore SD Incluso i Velocità Lettura 90/60 MB/s – Nero In offerta a 28,91 – invece di 57,23

sconto 49% – fino al 28 set 20

TOSHIBA HDTB410EK3AA Canvio Basics, Disco Rigido Esterno Portatile, USB 3.0, 1 TB, Nero – In offerta a 48,15 – invece di 80

sconto 40% – fino al 27 set 20

ORICO Involucro Esterno USB 3.0 SuperSpeed Case per Disco Rigido 3.5 pollici SATA HDD e SSD, installazione senza attrezzi Supporto UASP (3588US3-Nero) In offerta a 19,54 – invece di 22,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

ORICO Enclosure Esterna da USB 3.0 a SATA III Hard Disk Esterno per HDD SATA da 2,5 Pollici HDD/SSD da 7 mm e 9,5 mm Compatibile Senza Strumenti con Samsung, WD, Toshiba, Seagate ECC. [Supporto UASP] In offerta a 7,64 – invece di 8,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Inateck Adattatore SSD/HDD, Supporto SSD da 2,5″ a 3,5″, doppio hard disk interno,ST1002S In offerta a 8,49 – invece di 9,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Inateck 2 X 2,5″ HDD/SSD a 3,5 Incasso quadro Set intern, Supporto, dischi rigidi, compreso 2 X SATA cavo dati e 2 X cavo di alimentazione (ST1004) In offerta a 8,48 – invece di 9,98

sconto 15% – fino al 27 set 20

