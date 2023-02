Microsoft aggiunge ChatGPT a Teams Premium

Dentro l’abbonamento Premium di Microsoft Teams ci è appena finita l’intelligenza artificiale di ChatGPT, sicché da questo momento le videoconferenze beneficiano di alcune funzionalità davvero innovative come il riepilogo intelligente che genera automaticamente una nota contenente le attività e i punti salienti trattati durante la riunione.

Le novità appena introdotte tramite l’AI GPT-3.5 di OpenAI sono diverse ma secondo alcuni quella del riepilogo è da considerarsi così importante da giustificare il costo dell’abbonamento, che al momento viene proposto a 7 $ al mese (dopo il 30 giugno salirà invece a 10 $ mensili).

Riepiloghi con AI e protezione videochiamate

Il sistema infatti può generare queste note intelligenti anche se non si è presenti alla riunione, offrendo quindi un documento da consultare con calma sia dopo aver discusso, sia da mostrare a chi non è riuscito a collegarsi fin dall’inizio, magari perché si trova in fusi orari diversi o fuori ufficio.

Il testo scritto dall’intelligenza artificiale include la trascrizione completa della videochiamata e i contributi dei singoli relatori vengono automaticamente evidenziati e disposti nella corretta sequenza temporale ordinati per argomento e capitolo. Se poi un collega ne menziona un altro durante la riunione, l’AI è perfino in grado di aggiungere un marcatore personalizzato per ciascuno, in modo da vedere rapidamente quando si è stati chiamati in causa.

La maggior parte delle funzionalità di riepilogo sono disponibili già oggi mentre altre arriveranno soltanto nella seconda metà dell’anno.

Tra le altre funzionalità dell’abbonamento Premium introdotte oggi ci sono poi le protezioni avanzate per le riunioni, che comprendono una specie di filigrana e l’etichettatura dei contenuti sensibili, il blocco registrazioni delle riunioni e il copia-incolla dei testi in chat; funzioni queste che – scrive Microsoft – dovrebbero scoraggiare «le fughe di notizie» e mantenere le discussioni un po’ più private.

Da gratis a Premium

Altre funzioni di Teams invece stanno diventando accessibili soltanto per gli utenti Premium, come ad esempio le traduzioni in tempo reale, l’organizzazione personalizzata delle scene nella modalità Insieme e le funzioni relative agli appuntamenti virtuali.

Chi si abbona può inoltre usare Teams per i webinar, ospitando eventi con liste d’attesa, orario di inizio e fine personalizzabili e stanze verdi virtuali.

Le ultime novità AI

L’aggiunta del modello GPT-3.5 di OpenAI a Microsoft Teams Premium arriva insieme all’annuncio dell’abbonamento ChatGPT Premium e a pochi giorni dall’ultimo investimento multimilionario di Microsoft nell’intelligenza artificiale di OpenAI. Si dice che L’azienda si stia preparando ad integrarla persino sulla suite Office e sul proprio motore di ricerca Bing.