Microsoft Surface Earbuds sono i nuovi concorrenti di AirPods

Come atteso nell’evento di presentazione di Microsoft sono stati presentati i nuovi modelli di tablet e computer Microsoft Surface ma non sono mancate alcune sorprese: l’anno scorso nello stesso evento sono state introdotte le cuffie e, come anticipato fin dal mese di aprile, ora arrivano Microsoft Surface Earbuds.

I nuovi auricolari completamente wireless della multinazionale di Windows si aggiungono così alla folta schiera di concorrenti di Apple AirPods, in ogni caso la società punta a differenziarli con funzioni dedicate anche alla produttività.

Naturalmente Microsoft Surface Earbuds si possono usare anche per ascoltare la musica. Una volta indossati si presentano come due cerchi all’interno delle orecchie, con design essenziale e superficie liscia in grado di rilevare comandi touch, sotto forma di tocchi e anche di scorrimenti. Per esempio quando sono abbinati a un terminale Android, con un tap è possibile avviare Spotify e la riproduzione di musica, senza dover estrarre lo smartphone.

Come accennato per Microsoft Surface Earbuds il costruttore punta anche alla produttività: i comandi touch degli auricolari potranno anche essere impiegati per avanzare nelle slide di una presentazione in PowerPoint. Non solo: due microfoni direzionali integrati permettono di rilevare accuratamente la voce dell’utente, funzione sfruttata per dettare testi in Microsoft Office.

Per i nuovi auricolari Microsoft dichiara una procedura di abbinamento facilitata che si riduce a un solo click e anche una autonomia complessiva di 24 ore, senza precisare però quanto tempo dura la carica delle batterie del dispositivo e quanto invece quella supplementare tramite la custodia. Saranno disponibili in tempo per le festività di Natale con prezzo a partire da 249 dollari in USA.

Tutto quello che c’è da sapere su AirPods è riassunto in questo articolo di Macitynet.