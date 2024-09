Il monitor Philips 27B2U6903 blocca il PC quando vi allontanate

Pubblicità

Ecco un monitor per lavorare in ufficio risparmiando energia e proteggendo i dati: Philips 27B2U6903 è infatti il primo dell’azienda ad essere dotato dell’innovativo PowerSensor 2 che mette in sleep schermo e computer collegato non appena ci si allontana dalla scrivania.

Non bisogna ricordarsi di farlo perché fa tutto da solo e, non appena l’utente viene nuovamente individuato, monitor e computer si riattivano in un lampo. Questo sistema, oltre a far risparmiare energia è utile anche in ottica di sicurezza perché il computer viene di fatto bloccato impedendo che possa essere utilizzato da altri in assenza del suo proprietario.

Per poter attivare la funzione del PowerSensor 2 è necessario che sia installato almeno Windows 11 e che l’OSD del monitor sia impostato su “Utente”.

Per il resto si tratta di un ottimo schermo per lavorare al computer: monta un pannello IPS da 27 pollici con una gamma cromatica di 1.074 miliardi di colori e una risoluzione UHD 4K a 3.840 x 2160 pixel.

C’è anche la connettività Thunderbolt 4 per collegarlo facilmente anche agli ultimi Mac e beneficiare della configurazione a doppio schermo tramite daisy chaining, trasferire dati a dispositivi esterni in alta velocità e ricaricare quelli collegati con potenza fino a 100 Watt; il tutto attraverso un’unica connessione.

Segnaliamo inoltre la funzione SmartKVM che, come quella collegata al PowerSensor 2, mira a semplificare la giornata lavorativa degli utenti. Nello specifico questa permette di passare efficacemente da una sorgente all’altra tramite il tasto di scelta rapida del monitor o, il alternativa, premendo tre volte il tasto CTRL della tastiera; in questo modo è possibile controllare più dispositivi usando un solo mouse e una sola tastiera.

Per finire questo monitor è dotato di supporto regolabile in altezza che permette anche di ruotare, inclinare e orientare facilmente il monitor adattandolo alle proprie esigenze e alleviando così la tensione dovuta alle lunghe ore passate davanti al PC.

Quanto costa

Philips 27B2U6903 è disponibile sul mercato da metà settembre 2024 e costa 549 €. Prossimamente dovrebbe arrivare anche su Amazon.

Tutte le novità sugli ultimi prodotti di Philips – monitor, luci, accessori per il gaming, domotica e via dicendo – vengono raccontate dalla redazione di Macitynet attraverso vari articoli che trovate raccolti in questa sezione del nostro sito web.