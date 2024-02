Da Motorola lo smartphone flessibile che si indossa a MWC24

Già a ottobre dello scorso anno Motorola ha svelato il suo prototipo di smartphone con schermo flessibile adattivo: ora al Mobile World Congress MWC24 il marchio di proprietà Lenovo mostra il dispositivo in funziona al pubblico.

In questo articolo trovate la fotogalleria del prototipo Motorola progettato con le ultime soluzioni idee sia per gli smartphone pieghevoli, sia per notebook e dispositivi 2 in uno.

La tecnologia display pOLED FHD+ permette allo schermo e, grazie alle soluzioni meccaniche, anche all’intero smartphone di flettere assumendo posizioni diverse, mettendo a disposizione dell’utente diverse modalità di funzionamento e utilizzo.

Così quando è usato come smartphone classico, con chassis e schermo piatto, il prototipo Motorola mette a disposizione l’esperienza Android completa con le app che funzionano a pieno schermo.

Durante la dimostrazione il personale dello stand piega il terminale su sé stesso con lo schermo rivolto all’esterno. Con una piega leggera la parte inferiore del terminale funge da base di sostegno, mentre la parte superiore rimane solleva dal piano di appoggio.

In questa modalità Android funziona solo sulla parte di schermo visibile rivolta verso l’utente, con una diagonale visibile di 4,6”, pratico per vedere video, ma anche per videochiamate e in generale per usare il terminale a mani libere.

Ma non è finita, perché piegando ancora di più il prototipo Motorola flessibile su sé stesso, in pratica è possibile arrotolarlo quasi completamente, lo smartphone assume la forma circolare e può essere indossato e utilizzato anche al polso.

Posizione e blocco sul polso sono assicurati da magneti: in questa modalità lo smartphone o schermo adattivo is usa come uno smartwatch per controllare l’ora, chiamate vivavoce le notifiche e così via.

Sempre a MWC24 Lenovo presenta i suoi primi computer con intelligenza artificiale AI a bordo e insieme a Motorola la tecnologia Smart Connect che permette di usare e passare al volo tra i dispositivi dei due marchi. Per tutti gli articoli sull’universo Android rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.