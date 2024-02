Anker MagGo accessori MagSafe per ogni occasione a MWC24

Sette sono i nuovi prodotti MagSafe che Anker sta mostrando al Mobile World Congress MWC24, la fiera dell’elettronica di Barcellona. Fanno tutti parte della linea che il costruttore cinese apprezzato in tutto il mondo ha deciso di chiamare MagGo, e possiamo rapidamente separarli in due distinte categorie.

Da una parte le powerbank, sistemi di ricarica quindi progettati prettamente per l’uso in mobilità; dall’altro le basi di ricarica singole o multi-dispositivo da usare a casa o in ufficio. Senza dimenticare l’ibrido, che unisce il meglio dei due mondi.

Le basi di ricarica Anker MagGo

Tra le basi di ricarica appena presentate spicca Charging Station 8-in-1 (99,99 €), dalla curiosa forma di una sfera sapientemente appiattita alla base per renderla stabile quando la si appoggia sulla scrivania.

Sulla facciata frontale c’è l’attacco magnetico MagSafe a 15 Watt, sufficientemente inclinato per fungere anche da supporto da tavolo in modo da ricaricare iPhone e in contemporanea leggere le notifiche o partecipare a una videoconferenza.

Invece nel lato posteriore ci sono due prese USB-C, due di tipo USB-A, e tre ingressi per spine con attacco USA. C’è poi il Anker Charger Pad (35,99 €) che è praticamente il sosia del caricatore MagSafe di Apple, la piastra di forma circolare con cavo, in questo caso lungo 1.5 metri, sempre con ricarica certificata a 15 Watt.

Altro caricatore da tavolo della serie Anker MagGo è poi la Charging Station 3-in-1 in versione Pad oppure Stand. In entrambi casi si tratta di un’unica postazione da 40 Watt da cui poter ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods insieme. Nella versione Pad i dispositivi sono tutti in linea: la piastra per lo smartwatch si solleva in modo da poter eventualmente sfruttare la modalità Comodino, e analogamente anche quella per iPhone si inclina e si solleva, sfruttando quindi la medesima modalità per la notte oppure per ottenere l’inclinazione giusta quando si lavora alla scrivania. La versione Stand (89,99 €) invece assomiglia a un moderno appendiabiti, mantenendo Apple Watch e iPhone sollevati e in ricarica. Gli ingombri qui si sviluppano in altezza e il design è chiaramente diverso, ma le funzionalità sono le stesse in quanto anche qui c’è una terza piastra, sulla base, per ricaricare AirPods.

Le powerbank MagGo

Due invece le batterie d’emergenza di questa serie, che differiscono principalmente nella capacità, di 6.600 mAh o 10.000 mAh, e di conseguenza nelle dimensioni.

La più piccola (69,99 €) è anche la più maneggevole: si può usare impugnandola in contemporanea al telefono, che quindi si continua ad utilizzare normalmente, mentre la batteria viene ricaricata senza l’incomodo dei fili.

La più capiente (89,99 €) offre una ricarica maggiore ed è chiaramente più voluminosa, ma nulla vieta di usarla allo stessa maniera.

Entrambe incorporano un cavalletto per fare in modo che il telefono possa essere ricaricato ed appoggiato su un tavolo mantenendo lo schermo inclinato, beneficiando quindi della ulteriore comodità di poter videochiamare o guardare un video senza dover sostenere il terminale con le mani.

La guest star Anker con MagSafe

C’è poi un settimo e ultimo prodotto della nuova linea Anker MagGo già in vendita sul sito ufficiale: si chiama Charging Station Foldable 3-in-1 (109,99 €) ed assomiglia alla powerbank da 10.000 mAh per quanto riguarda la forma e gli ingombri, ma può ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods in contemporanea purché venga collegata ad un alimentatore per beneficare dei 40 Watt.

Senza collegamento alla rete elettrica infatti eroga i 15 Watt dalla piastra MagSafe principale sufficienti per il solo iPhone: all’interno come dicevamo troviamo la piastra per lo smartwatch e una terza per gli auricolari, potendosi così trasformare anche in una stazione di ricarica da tavolo molto compatta e comodamente utilizzabile anche in viaggio o negli spostamenti casa-lavoro.

