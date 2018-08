Motorsport Manager Mobile 3 gestionale di F1 in Realtà Aumentata su iPad e iPhone

Terzo capitolo del manageriale di corse in team per iPhone, iPad e Android: tra le novità le gare Endurance e GT, il nuovo circuito di Monaco, Realtà Aumentata e un nuovo regolamento

La prima versione aveva stregato pubblico e critica, la seconda ha ampliato la profondità di gioco, ma il terzo capitolo Motorsport Manager Mobile 3 promette grandi cose. Il manageriale dedicato agli amanti della Formula 1 è ancora più maturo e, nell’ultima versione da poco disponibile su App Store e Play Store, porta con sé un sacco di novità in tavola.

L’utente ha ancora il compito di creare una squadra per il mondo delle corse gestendo come un vero manager tutto il team e prendendo decisioni di gara in gara. Si dovranno ingaggiare i piloti, mettere insieme un team e sviluppare l’auto con l’obiettivo di arrivare in vetta al campionato.

Saranno fondamentali le collaborazioni con i piloti per ottenere il miglior risultato in qualifica così come la pianificazione di strategie ideali di pitstop per vincere le gare, che potranno essere assistite in tempo reale o vissute tramite i pannelli strategie per controllare l’azione. A mettere un po’ di pepe ci saranno improvvisi cambiamenti climatici, scontri e periodi di safety car.

Le novità di Motorsport Manager Mobile 3 sono comunque tante. Innanzitutto sono a disposizione del giocatore ben 6 nuovi campionati, con gare GT per corse ruota a ruota ed una classe Endurance con una sfida per utenti Pro, dove si dovranno gestire 3 piloti per ogni auto e decine di corse a tempo.

In Motorsport Manager Mobile 3 c’è poi il circuito di Monaco e il supporto alla Realtà Aumentata, che offre una nuova modalità visiva. Di fatto il giocatore potrà assistere alla gara dalla prospettiva che preferisce sbirciando tra alberi, ponti e pareti rocciose: è di fatto un modo completamente nuovo di vivere le gare.

C’è anche un maggiore controllo dei meccanici, che diventano praticamente i nuovi membri della squadra e la loro relazione con il pilota sarà fondamentale per portare a casa risultati migliori. Infine le votazioni per cambiare le regole, lo sviluppo dinamico dell’IA delle squadre (con team che falliscono e vengono rimpiazzati) e le nuove impostazioni di difficoltà offrono un mondo di competizioni in costante evoluzione, ma garantendo sempre una sfida al proprio livello.

Nuovo anche il Sistema di recupero dell’energia, con le modalità turbo e ibrida, che garantirà gare sempre diverse, portando l’utente a decidere se farsi strada tra gli avversari a suon di sorpassi o gestire in maniera tattica il consumo di carburante per una strategia più oculata.

Motorsport Manager Mobile 3 è senz’altro il gioco di corse in team strategico definitivo. L’app è disponibile su App Store in versione universale per iPhone e iPad e costa 4,49 euro. Allo stesso prezzo è possibile acquistare sul Play Store la versione per Android.