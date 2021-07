Mozilla VPN sbarca in Italia, protegge tutte le attività online

Mozilla annuncia il lancio di Mozilla VPN in Italia: la rete privata virtuale, creata dallo sviluppatore del browser Firefox, punta a fornire agli utenti una protezione più completa durante la navigazione online quotidiana e in generale per tutte le attività su Internet.

L’attenzione alla sicurezza e alla privacy è da sempre uno degli obiettivi di Mozilla: lo sviluppatore dichiara che nella sua esperienza ventennale pone le persone al primo posto per la privacy online, una filosofia che si riflette in tutti i suoi prodotti.

La privacy degli utenti è la missione di Mozilla

Negli ultimi sei mesi Mozilla ha investito molto in ricerca ed è quindi consapevole che per gli utenti italiani proteggere la propria privacy online e i propri dati, in particolare quando si utilizza un Wi-Fi pubblico, è il motivo principale per cui scegliere di utilizzare una rete privata virtuale (VPN).

La VPN Mozilla è progettata per fare esattamente questo: non importa se si sta navigando, riprodurre contenuti in streaming, giocando o cercando di lavorare, la VPN Mozilla protegge dai curiosi e malintenzionati attraverso una rete globale di centinaia server dislocati in oltre 30 Paesi, gestita da Mullvad. Utilizzando il protocollo WireGuard più avanzato, Mozilla VPN protegge attraverso la crittografia le attività di rete e nasconde l’indirizzo IP dell’utente.

L’azienda segue principi sulla privacy dei dati di facile lettura e senza fronzoli che le consentono di concentrarsi solo sulle informazioni necessarie per fornire il miglior servizio possibile. I registri delle attività degli utenti non vengono conservati. Inoltre Mozilla non vende i dati degli utenti, né collabora con piattaforme di terze parti.

Una VPN veloce

Mozilla VPN è veloce perché non traccia le attività online e perché è basata su una tecnologia moderna e snella: il protocollo WireGuard viene fornito con solo 4.000 righe di codice, nettamente più corto rispetto ai protocolli legacy utilizzati da altri fornitori di servizi VPN.

Mozilla VPN semplifica la protezione della privacy

Mozilla VPN è un prodotto per tutti. È stato progettato per essere facile da installare e utilizzare. Sarà necessario scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo, accedere con il proprio account Firefox, completare il processo di installazione all’interno di una sola scheda, e collegarsi a un server nella propria posizione preferita. Un account proteggerà fino a 5 dispositivi, senza restrizioni di larghezza di banda, limiti o rischi connessi.

Una esperienza web migliore per tutti

Utilizzando la VPN Mozilla, non solo si migliora la propria esperienza web: la società indipendente dietro questa VPN è infatti sostenuta da una organizzazione no-profit che si è impegnata a costruire un internet migliore per tutti da oltre 20 anni. Quindi, con ogni euro speso, si contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo.

Mozilla VPN in Italia: prezzi e disponibilità

Se si desidera testarlo per fare un confronto con la VPN attualmente utilizzata o semplicemente per provare una VPN per la prima volta, il costo è di soli 9,99 euro per un mese. Se non si è soddisfatti, è possibile utilizzare la garanzia di rimborso di 30 giorni. E se invece si desidera continuare a utilizzare Mozilla VPN, è possibile mantenere il piano mensile, oppure scegliere le opzioni di 6 o 12 mesi, disponibili rispettivamente per 6,99 euro e 4,99 euro al mese. La VPN Mozilla è disponibile da oggi in Italia per gli utenti Mac, iPhone e iPad, Android, Windows 10 e Linux.

Ricordiamo che a inizio giugno Apple, Google, Mozilla e Microsoft hanno formato una alleanza per le estensioni universali.