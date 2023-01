NBA All-World trasforma il basket in salsa Pokemon Go

Niantic è noto per i popolari Ingress e, soprattutto, Pokémon Go, titoli che hanno davvero rivoluzionato i giochi mobili, con un massiccio utilizzo della realtà aumentata, che spingeva i giocatori a uscire dalle quattro mura, per giocare nel mondo reale: questa settimana l’azienda sta lanciando un nuovo titolo chiamato NBA All-World che trasforma i giochi di basket infarcendoli di elementi stile Pokemon Go. I giocatori, insomma, dovranno riversarsi per strada per giocare al meglio.

La spinta ai giocatori per uscire di casa è già tutta nel sottotitolo del gioco Get Outside and Ball, letteralmente esci e balla. NBA All-World presenta una formula molto familiare a Pokemon GO. Dopo aver installato l’app gratuita il giocatore potrà utilizzare la mappa di gioco per navigare in luoghi del mondo reale e raccogliere oggetti, guadagnare denaro o sfidare altri giocatori.

La grande svolta per NBA All-World è che, invece di visitare punti di interesse casuali per sfidare gli altri utenti, si dovranno invece visitare i campi da basket reali per guadagnarsi un posto nelle classifiche locali. Allo stesso modo, se si vogliono acquisire oggetti particolarmente, come ad esempio scarpe, ci si dovrà avvicinare a negozi appositi.

La differenza con Pokemon GO è evidente: anziché visitare posti casuali della mappa, dove trovare avversari, i giocatori dovranno calcare i campi da basket per sfidare i concorrenti. In questo senso, NBA All-World si sente come davvero connesso alla comunità del basket in generale.

Niantic ha anche lavorato per integrare la cultura del basket in ogni aspetto dell’app. Ciò include la collaborazione con aziende come Adidas e Puma in modo da poter acquistare abbigliamento virtuale o calzature che corrispondano a ciò che indossano nella realtà i giocatori dell’NBA.

Quanto al gameplay, NBA All-World risulta piuttosto semplicistico, con prove davvero semplici da affrontare, ma piuttosto divertenti, che consentiranno a chiunque di competere per il titolo. Naturalmente sempre per incentivare a camminare l’app sfrutta anche il tracciamento della distanza percorsa di iPhone.

Più si cammina e più si progredisce nel gioco, oltre ad affrontare mini giochi tutti a tema basket, anche in partite uno contro uno. Sulla longevità è troppo presto per valutare, ma Niantic infarcisce il tutto con la possibilità di vestire i propri giocatori preferiti con capi esclusivi e da collezionare.

