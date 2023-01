Tesla straccia tutti i record a fine 2022

Tesla ha superato tutti i suoi record e le aspettative degli analisti nel suo rapporto sugli utili del quarto trimestre 2022, mentre il gigante dei veicoli elettrici guidato dall’uomo più ricco della nazione Elon Musk è alle prese con le prospettive macroeconomiche decrescenti e la crescente frustrazione degli investitori per i suoi comportamenti.

Tesla ha registrato 24,32 miliardi di dollari di entrate nel quarto trimestre del 2022, un aumento del 37% rispetto allo stesso lasso di tempo dell’anno precedente e superiore ai 24,16 miliardi di dollari previsti dagli analisti. Il profitto è arrivato a 1,19 dollari per azione, o 3,7 miliardi di dollari, superando di gran lunga le previsioni degli analisti di 1,13 dollari di utili per azione.

Da inizio anno il titolo ha perso il 34%, mentre nelle ultime ore, sulla scia dei buoni risultati presentati, la quotazione è in salita segnando +8% circa mente scriviamo. Ricordiamo che Tesla ha tagliato i prezzi delle sue auto fino al 20% all’inizio di questo mese in una mossa a sorpresa che gli analisti di Morgan Stanley hanno definito una “risposta al rallentamento della domanda rispetto all’offerta”.

Queste cifre segnano “uno dei momenti più importanti nella storia di Tesla e per lo stesso Musk”, ha dichiarato l’analista di Wedbush Dan Ives in una nota di martedì.

Record di Tesla nell’ultimo trimestre 2022 anche per le auto prodotte 440.000, di quelle consegnate, oltre 405.000 che rappresentano una crescita rispettivamente del 47% e del 40%. Complessivamente nel 2022 Tesla ha consegnato 1,31 milioni di auto con un fatturato di 12,6 miliardi di dollari.

Nel frattempo in USA un sondaggio di Morning Consult indica Elon Musk e Tesla in discesa nell’opinione pubblica, soprattutto per la vicenda di Twitter, che secondo gli azionisti Tesla è costata miliardi di capitalizzazione persi in borsa. Così come non avrà aiutato quanto da poco scoperto: un video che reclamizzava l’AutoPilot di Tesla era falso e Musk era a conoscenza della cosa.

