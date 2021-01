Gli iMac 2021 tutti nuovi non avranno Face ID, forse nel 2022

Quest’anno gli appassionati Apple possono aspettarsi il più grande rinnovo degli iMac dal 2012 a oggi, non ci sarà però la tecnologia Face ID anche se era inizialmente prevista nei piani di Apple: l’anticipazione arriva nello stesso report di Mark Gurman di Bloomberg dedicato ai nuovi MacBook Air di cui abbiamo riferito in questo articolo.

Sembra infatti che Apple abbia già preparato il supporto per Mac sia di Face ID che della connettività cellulare, ma entrambe queste tecnologie non saranno integrate nelle nuove macchine in arrivo quest’anno. In particolare Cupertino sembra puntare a un consistente rinnovo dei suoi computer tutto in uno, sia per design che a livello di hardware, introducendo in un colpo solo sia un rinnovo completo del design che il passaggio a un nuovo processore Apple Silicon con più core di calcolo e grafici rispetto a M1.

I nuovi iMac 2021 non avranno così Face ID, ma avranno un look simile al monitor professionale Apple Pro Display XDR, anche se in altre anticipazioni sono indicati con angoli e forme ispirati anche a iPad Pro. Oltre a ridurre le cornici intorno allo schermo, sparirà anche lo spesso bordo inferiore della macchina. Nella parte posteriore lo chassis non sarà più bombato ma piatto, inoltre sembra che sia su iMac che sui MacBook Pro potrebbero arrivare più porte di tipo diverso di quanto visto finora con le sole USB-C, ma a questo riguardo non tutte le anticipazioni concordano.

In questo articolo riportiamo alcuni concept che mostrano il possibile design dei nuovi iMac Apple Silicon attesi quest’anno.

Con la riduzione dei bordi e delle cornici sono attesi iMac da 23-24” con ingombri simili a quello dell’attuale modello da 21,5”, mentre lo stesso trattamento potrebbe essere riservato anche a un iMac sostituto dell’attuale 27”, anche se per il momento non sono emersi indizi sulla possibile diagonale del display. Sembra così che iMac con Face ID sia destinato ad arrivare con la seconda versione di quello atteso quest’anno, quindi forse per il 2022.

